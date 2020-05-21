Hiperaktif mi bu çocuk?

Yaşadığımız bu pandemi sürecinde çocuklarıyla belki de hiç olmadığı kadar evde vakit geçirmek durumunda kalan anne babaların birçoğu, çocukları ile ilgili bu gibi yanlış fikirlere kapılabiliyorlar. Oysa hareket tüm bireyler için gerekli olmakla birlikte çocuklar için en temel ihtiyaçlardan biri. Hareket alanı daralmış ve sadece masa başında bir ekran aracılığıyla yapılandırılmış aktivitelerle öğrenimini devam ettirmesi beklenen çocuklar, var olan enerjilerini atabilecekleri aktivitelere ihtiyaç duyarlar. Hareket çocukların öğrenimini somutlaştırarak çok daha etkili olmasını, çocuğun kendi vücudunu ve çevresini tanımasını sağlar, büyük kas motor gelişimini ve hayal gücünü destekler. Hareketli aktiviteler çocuğa bir beceriyi öğretmeye ve çabalamadan öğrenmesini sağlayabilir. Bu kazanımlara rağmen hareket ihtiyacı karşılanamayan çocuklarda anne babaların yukarıda bahsettiğimiz ifadelerini duyabileceğimiz davranışlarla karşılaşmamız oldukça olağandır ancak çocuğa hiperaktif tanısını koymamız için yeterli bir neden değildir.

Dehb mi hareket ihtiyacı mı?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı bir uzman tarafından koyulmalı ve belirtilerin 7 yaşından önce başlamış, en az 6 aydır devam ediyor ve birden çok ortamda gerçekleşiyor olması gerekmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; dikkat eksikliğinin yoğun görüldüğü tip, hiperaktivitenin yoğun görüldüğü tip, her ikisinin de bulunduğu tip ve belirtiler olmasına rağmen tanı alacak düzeyde olmayan tip olmak üzere dört farklı tipe ayrılır. Hangi tipte görülürse görülsün çocuğun ve çevresindeki bireylerin işlevselliğini önemli ölçüde etkiler ve günlük yaşantıyı sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile çocuğumuzun hareket ihtiyacının sinyalini veren davranışları birbirine karıştırılmamalı, bu dönemde çocuğun hareket ihtiyacına yönelik günlük aktiviteler planlanmalıdır.

Peki ne yapmalıyız?

Bu aktiviteler için çocuğun (varsa) öğretmeninden destek alınabileceği gibi ebeveynler de ev içerisinde oldukça basit aktiviteler üretebilirler. Çocuğa mutfakta basit görevler vererek bize yardım etmesini sağlamak, hareketli bir müzikle dans etmek, oyuncaklarını bir müzik eşliğinde toplamak ve aniden müziği kesip kaç oyuncak toplayabildiğini saymak, oyuncaklarını evin belli yerlerine saklayıp sıcak soğuk oynayarak bulmalarını sağlamak bu aktivitelerden bazıları olabilir. Hareket ihtiyacına bu gibi aktivitelerle yön vermediğimiz çocuklarda bu ihtiyaçlarına yönelik istemediğimiz davranışlarla veya ev kazalarıyla karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun hareket etmesini sağlamak hatta onunla birlikte hareket etmek bu süreçte bize de oldukça iyi gelecektir.

Not: Tüm bunları uyguluyor olmanıza ve bu yazıyı okumuş olmanıza rağmen çocuğunuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Bol hareketli ve sağlıklı günler diliyorum..