Online eğitim sisteminde yaşanan sorunlar

Yeni düzende ailelerin ve öğrencilerin teknik bağlantı sorunları, materyal sorunları, iletişim kopukluğu, bilgi kirliliği gibi sorunlar peşi sıra gelirken, eşitsizliğin hızlı bir ivme ile yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. 7 aylık süre zarfında velilerin ve öğrencilerin öğretmenlerinden her anlamda uzak kalışları okul ve eğitime sistemine karşı soğumalarına, öğrenme kayıplarına, disiplin sorunlarına yol açtığı apaçık ortadadır.

Online eğitim sisteminde yaşanan sorunları şu şekilde sıralayabiliriz: