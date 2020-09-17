Evde eğitim modeli ve evde ders planı hazırlamanın püf noktaları

Yeni eğitim döneminde anaokulları ve 1. sınıflar için hibrit eğitim modelinden yararlanılması ve isteğe bağlı başlayacak şekilde olması, ebeveynlerin bir kısmını da düşündürüyor.

Özel okullarda başlayan online ve yüz yüze telafi eğitimlerinin günlük ve planlı bir biçimde yürütülmesinin, çocukların okula dönüş sürecindeki adaptasyonlarına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Fakat kayıp zaman içerisinde, özellikle ilkokul 1. sınıftan 2. sınıfa geçen çocukların yazma ve okumadaki gerilemeleri, alfabeyi sayarken unutmaları, yazı karakter ve düzenlerindeki bozulmalar dikkatlerden kaçmadığı gibi ebeveynlerin eğitim sürecine ne kadar aktif katılması gerektiğinin önemine de bir kez daha tanık olduk.

Çocukların ilk öğretmenleri olan anne babalar veya çocuğa bakan diğer ebeveynler için ev ortamında, ara sınıflar ve özellikle de ilkokul, ortaokul kademesi öğrencileri için ders planın nasıl hazırlanması gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kendi evimde çocuklarıma uygulayış biçimim ile sizlere sunuyorum. Fakat şunu belirtmek isterim ki, çalıştığım ebeveynler ile olan diyaloglarımda annelerin bu konuda kendilerine pek güvenmediklerini ve çekindiklerini gördüm.

Çocuklarımız için her şeyin en iyisi olmasını isteriz, bir sınıf öğretmeninin yaklaşımı, ders işleyişi, eksiklerini tespit ve o yönde yapacağı çalışmalardaki verim vb. pek çok etkeni ebeveynler kendi tecrübeleri ile kıyasladıklarında “Biz bu işin altından kalkamayız, beceremeyiz” gibi karamsar düşüncelere ve kaygılara kapılmaktadırlar. Bir sınıf öğretmenin bilgi, tecrübe ve eğitim yaklaşımları ile kıyaslamaya gidilmesinin ne ebeveynlere ne de çocuklara faydası dokunmamaktadır.

Zaman, annelerin en güçlü olması gereken, kendilerini geliştirmek adına durmadan ilerlemeleri gereken bir zamandır. Okulların eskisi gibi açılmasını beklemek, açıldığı anda çocukların pek çoğunun aynı tempo ve bilgi birikimleri ile devam etmelerini düşünmek şu an için ütopyadan öteye geçemeyecektir.

Bu sebeple çocuklarınızı en iyi tanıyanlar olarak siz ebeveynlere yönelik, evinizde eğitim ortamı yaratmak ve evde eğitim modelini kurgulamanız için işte birkaç önerim:



1. İmkanınız doğrultusunda çocuklarınız için özel odaya sahip olmalarını sağlayın. Birden çok çocuğunuz varsa ve hangisine öncelik tanıyacağınız konusunda endişeli iseniz, lise veya üniversite sınavına hazırlanan ya da sınava en yakın olan çocuğunuzu, yok ise öğrenme becerilerinin en çok desteklenmesi gereken çocuğunuz için ayrıcalık tanıyabilirsiniz. Evinizin şartlarından ötürü gerekli odayı sağlayamayacak durumda iseniz, evinizin ufak bir bölümünü eğitim köşesi olarak planlayın.



2. Artık öğretmen siz olduğunuza göre, derslerin tekrarını anlatabileceğiniz, soru yazıp çözebileceğiniz bir beyaz tahta edinebilirsiniz. Beyaz tahtaya alternatif olarak evinizde kullanabileceğiniz birçok materyali ise internetten rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ben kızımın ve oğlumun fikirlerini alarak beyaz tahtayı tercih ettim.



3. Diğer aşama ise çocuğunuzun ve sizin yaşam rutininize uygun, ister günlük saatli ister günlük ama saatsiz bir ders planı taslağı oluşturmanız. Ben kızım için hazırladığım ders programında haftada 16 saat, günde 2 veya 3 ders olarak değişen bir program hazırladım.



4. İlkokul için ana dersler olan matematik, hayat bilgisi, Türkçe, İngilizce derslerinin yanına çocuğunuzun ihtiyacına ve sizin öğretmek istediğiniz dersleri ekleyin. Kendi programımda felsefe, sanat ve el becerileri, edebiyat, görgü kuralları ve iletişim, yoga saatlerine yer verdim. Sizler de bu dersleri ekleyebilir veya ihtiyacınıza göre şekillendirebilirsiniz.



5. Seçtiğiniz dersler ile alakalı kaynaklar edinin. Kitap veya PDF şeklinde de kaynaklarınızı çoğaltabilirsiniz.



6. Ders saati uygulamanızın süresini çocuğunuzun dikkat ve algılama becerisine göre düzenlemeyi unutmayın. Yaklaşık 20 dakikalık süre ilkokul kademesi çocuklar için ideal orandır.



7. Çocuğunuzun fiziksel etkinlik saati dışındaki derslerinde defter tutmasına dikkat edin, yazı kabiliyetini güçlendirici dikte çalışmalarını uygulayabilirsiniz.



8. Okul öncesi çocuğa sahipseniz eğer yaşına uygun materyaller ile günlük düzenli etkinlik planlamalarına başlayabilirsiniz.



9. Çocuğunuz ile birlikte onun zevkine uygun görseller ile ders programları hazırlayabilir, odasına asabilirsiniz.

İlkokul ikinci sınıfa başlayan kızım için hazırladığım haftalık ders programı.