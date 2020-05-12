Ebeveynler için mentorlük becerileri

Karantina sürecinde aileleri en çok zorlayan önemli iki durumdan bir tanesi ailede görev dağılımının tekrar düzenlenmesi gerektiği diğeri ise çocukların eğitimi oldu. Okulların kapanması ile birlikte çocuklar ebeveynlerin denetiminde eğitimlerine devam etmek zorunda kaldılar. Ebeveyn gelişiminin ne derece önemli olduğunu kavradığımız şu süreçte, özellikle annelerin yapıcı ve yaratıcı zekalarına sonuna kadar güvenmekteyim. Bu sebeple ebeveynlerin mentorlük becerilerini geliştirmeleri adına farkındalık kazanma vakti geldi.

Ebeveynler, çocukların ilk öğretmeni ve ilk mentorudur

Bu süreçte çocuklar, üzerlerinde ruhsal ve akademik yükün dengelenmesi açısından bir manevi yol göstericiye diğer bir deyişle akıl hocalarına ihtiyaç duyar.

Değişen dünya düzenine göre hedef; akademik başarı oldu ve ahlaki eğitim okullara devredildi. Okullar, öğrencilere akademik olarak destek veriyor olsa da ne yazık ki manevi destek yönünden eksik kaldılar, bu açığı kapatacak olan yapı ise aile kurumudur.

Mentorlük, günümüzde her ailenin anne-baba olmadan önce edinmesi gereken elzem bir beceridir.

Çocuklar kendi duygularını tanıyabildikleri zaman seçimleri doğru, davranışları ise daha tutarlı olur. Ne yazık ki, hem kendisi hem de ailesi tarafından anlaşılamayan çocuklar negatif eylemler sergiler.

Ebeveyn mentorluk becerileri gelişimi, çocukların sağlıklı ilişkiler kurmaları, kendilerini tanımaları, doğru ifade etmeleri, tutarlı kararlar alarak yaşamlarında doyumu yakalayacak girişimlerde bulunmaları açısından, kendilerine güven sağlayan bir dostluk, akıl hocalığı biçimini desteklemektedir.

Diğer bir yandan ise, ailelerin sorumluluğu; her çocuğunun vatanına ve toplumuna faydalı bireyler olarak yetiştirmesidir, özellikle çok çocuklu ailelerde bu sorumluluk daha fazladır.



Çocukların birçoğu yetenekli ve üst düzey düşünme biçimiyle dünyaya geliyor. Bu noktada okulların ve aile gelişim eğitimleri veren eğitmenlerin, ebeveynlere yönelik, pedagojik eğitimler ile mentorlük becerilerini geliştirici eğitimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Bu denli yoğun bilgi ve uyarana maruz kalan çocukların, insani değerlerini unutmadan araştırma ve doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenme konusunda desteğe ihtiyaçları var. Ebeveynlik beceri eğitimlerinin gerekliliğinin yanı sıra akıllarda şu sorular takılmıyor değil: Okullar hızlı, kontrolsüz ve kolay erişilebilir bilgi çağında, çocukları çalışmaya nasıl motive ediyor? Çocuklara, başarıyı mükemmelliğe ulaşmak veya okul puanları olarak aksettirdiğimiz sürece ne denli ahlaklı ve vicdan sahibi çocuklara sahip olabiliriz?

Mentor olarak ebeveynler, çocuklarına ne zaman yardım etmeleri gerektiğini, ne zaman bağımsız hareket etme hakkı vereceklerini tahlil etmelidir.

Çocuklarınıza mentor ebeveyn olabilmeniz için izlemeniz gereken yollardan bazıları ise şöyle;