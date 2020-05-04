Çocuğunuzla aynı evde kalmaktan korkmayın

En temel sorumuz neden çocuklar ile bir arada olmak bu kadar zor diye nitelendirilmesidir. Zor kabul edilen durumun altında yatan sebep; X ve Y kuşağının, alfa nesli dediğimiz çocukların dilinden konuşmakta ve onlarla yapılandırılmış, amaca yönelik zaman geçirmelerimizde yaşanan zorluktan kaynaklanmaktadır. İster eğitimciler olsun ister aileler, yeni nesil çocukların dilinden konuşamadığı sürece, bu dönem, iki taraf için de havanda su dövmekten öteye gidemeyecektir.

Eskiler “Sıkı can iyidir” derken neyi kastediyorlardı, biz ne anlıyoruz?

Eski kuşak bizler ve bizden daha eski öncekiler, canımız sıkıldığında ilgi alanlarımızı keşfetmek için yapacak bir şeyler mutlaka bulurduk. Kimimiz şiirler, öyküler yazar, kimimiz resim çizer kimimiz bir şeyleri bozup tekrar yapar, kimimiz müzik aletlerine yönelir, kimimiz mutfağa girip farklı lezzetler dener, kimimiz ise oyuncakları ile saatler geçirir, kimimiz ise kendini kitaplara veya etrafında olanları anlamaya verir, zamanı anlamlandırmak için çaba içine girerdik.



Fakat yeni nesil ve artık dünya vatandaşı olan çocuklarımız hakkında, “Kendi haline bırak, o yeteneğini, ilgi alanını keşfeder” gibi düşüncelere kapılmak, bu nesle hitap edemeyişimizin bir göstergesi olmaktan ileri gidememektedir. Boş zamanlarında internet ve konsol oyunları dışında herhangi bir yönelimde bulunamamış çocuklar, yönlendirilmezlerse kendilerini nasıl keşfedecekler? Şimdi kendi içimize yönelme, kendi yaşantımızdan yola çıkarak çocuklarımızı keşfetme vakti.

“Ebeveynler olarak çocuklarımızın ilgi alanlarından ve onların aslında birer birey ve dijital vatandaş olduklarından ne kadar haberdarız?”

Belki de ilk defa ve bu denli çocuklarınızla bir arada kalıp, onları tanıma fırsatı elde ettiniz. Bu süreçte de her ebeveynin kendine sorması gereken önemli sorulardan bazıları:

-Çocuklarımın ilgi alanlarından ne kadar haberdarım?

-Hayalleri ve tutkuları için hangi girişimlerde bulundum?

-Gelecekte onları ne bekliyor ve bu yaşanan hızlı dönüşümler adına neler yaptım?

-Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorum?



Çocuklarımızı tanımak adına başlangıç noktamız, bir yol gösterici olarak onlarla birlikte su gibi olup, onların hayal dünyalarının kalıplarını hissedebilmekte ve empati becerimizi geliştirebilmekte. Öncelikle alfa çocuklarımız için yaklaşımlarınızı yaratıcı yapmak için çabalarken, onların dünyada biricik olduklarını unutmadan, kendilerine has yaklaşımlarla desteklenmesi gerektiğini ve ayrıca sıkıcı ve uzun olan bir işi yani sebat gerektiren etkinliklere yabancı olduklarını unutmamız güzel başlangıç noktalarından birisi olacaktır. Çünkü sebat şu an için onlar adına pek de bir şey ifade etmemekte.

Yeri geldiğinde tartışabileceği anne-babaya ihtiyaç duyan çocuklarınızı eleştirmeyi bir kenara bırakın. Geleceğin inovatif liderleri olarak görülen aslında 2030 ve sonrası çalışma ortamlarının bir provasını yaşamakta olan çocuklarınız için eski yöntem eğitim anlayışınızı sürekli güncel yaklaşımlarla desteklemek zorundasınız. Apple gibi teknoloji şirketlerin, liseden öğrencileri keşfedip, yazılım mühendisliği gibi alanlarda hizmet içi eğitimler verip çocukların akademik gelişimlerini kendi içinde tamamlama yöntemlerini araştırması gösteriyor ki yeni nesil çocuklarımızın bir kısmı yükseköğrenimini çalıştıkları şirketler içinde tamamlamak zorunda kalabilecekler. Bu sebeple ilgi alanları üzerine yoğunlaşıp, yetenek ve sahip oldukları tutkuların peşinden gitmelerini sağlamak adına atacağımız adımlar hayatlarının geri kalanı için büyük önem teşkil etmektedir.

Ebeveynler olarak onların eğitimlerinde ne kadar önemli bir noktada yer aldığınızı ve alacağınızı unutmamalısınız. Onları saat saat görevlendirmek yerine esnek çalışmalar yaptırarak, ilgi duyduğu alana yönelik doğru araştırma yapmasını sağlamaktan daha da öte onlarla beraber araştırmanın tadına varmalı, onlarla keşfetmenin heyecan duyulan yanları olduğunu göstermeli ve yeni nesil algoritmalar geliştirmelisiniz. Dijital bir ebeveyn olduğunuzu unutmadan, onlarla ilgi ve merak alanları hakkında, konuşmanız önceden hazırlık yapmanız ve bu konular üzerine sohbet etmeniz de yeni nesil ev iklimi açısından olumlu olacaktır.

Panik yok! Çocukları evde tutmak sanıldığı kadar zor değil.