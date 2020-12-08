Kimyasal gebelik nedir, yeniden hamile kalmaya engel mi?

Kimyasal gebelik, son adet tarihinden yaklaşık 3 hafta sonra vücuttaki B-HCG hormonunun yükselmesiyle başlar. Ancak kimyasal gebeliklerde HCG testi pozitif olmasına karşın, ultrason ile gebelik kesesi görülmez.

Genellikle ciddi bir kanama ve ağrı olmadan düşük gerçekleşir. Kimyasal gebelikler çoğu zaman fark edilemez. Kişi, adetinin birkaç gün geçtiğini ve sonradan adet gördüğünü zanneder veya doğru zamanda adet görülür ancak görülen adetin diğerlerinden farklı olduğu kanaati oluşur.

Gebeliği olumsuz etkileyecek ilaçlar kullananlarda, radyasyona ya da zararlı kimyasallara maruz kalanlarda…

Genel anlamda kimyasal gebeliğin, sperm ve yumurtadan gelen kromozomların birleşmesi sırasındaki kusurlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu durum her anne adayında olabileceği gibi ileri yaş gebeliklerde, tiroit hastalığı ve ek hastalık durumlarında görülebilir.

Ayrıca gebeliği olumsuz etkileyecek ilaçlar kullananlarda, radyasyona ya da zararlı kimyasallara maruz kalanlarda daha sık görülür. Hamileliğin erken gebelik döneminde oluşan kanama durumlarında, kimyasal gebelik kaybı ile tutunma kanamasını birbirinden ayırmak çok kolay değildir. Ancak kesin olmamakla beraber, tutunma kanamasının rengi çok daha açık sulu pembe, düşük kanaması ise daha koyu vişne çürüğü rengindedir.

Anne veya babadan kaynaklı bir sorun değildir!

Kimyasal gebeliğin anne veya babadan kaynaklı bir sorun olmadığının bilinmesi gerekir.

Kimyasal gebelik yapılan bir hata sonucunda oluşmaz. Tekrarlanma olasılığı vardır, ancak bu durum çoğu zaman gözlenmez. Kimyasal gebelik geçiren anne adaylarının bir kez daha çocuğu olmaz gibi bir algı varsa bu doğru değildir. Tekrar gebe kalınması için bir bekleme süresi de yoktur. Artık kimyasal gebelik kayıpları düşük olarak kabul etmemekteyiz. Kimyasal gebelik yaşayan anne adayları tekrardan sağlıklı bir gebelik süreci yaşayabilmektedirler.

Kısırlık ile sıkça karıştırılıyor!

Kimyasal gebeliği birkaç kez yaşayan anne adayları, “tekrar gebe kalamayacağım” korkusuyla stres yaşamaktadırlar. Bu durum, sağlıklı bir gebelik sürecine geçişte sorun oluşturmaktadır.

Yeniden bir gebeliğin oluşmasının önündeki engel, kimyasal gebelik sonrasında oluşan strestir. Kimyasal gebelik geçiren bir anne adayının sağlıklı bir gebelik yaşayabileceği kanıtlanmıştır.

Bir diğer kaygı ise kimyasal gebelik geçiren anne adaylarının infertilite (kısırlık durumu) oldukları yanılsamasıdır. Bu durumu yaşayan hastalar infertilite değildir.