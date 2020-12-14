Hayatın ilk üç ayında çocuk gelişimi

Bu ilk aydaki bebeklerin gelişim basamaklarına bakacak olursak; yüzüstü yatırıldığında başını yana doğru çevirerek yanağını yatağına dayayabilir. Avucunun içine parmağınızı koyduğunuzda onu eli ile kavrar. Yanağına dokunulduğunda başını o tarafa çevirir ve emmek için arayıcı hareketler yapar. Parlak ışık gelince gözünü kırpıştırır. Onunla konuşursanız yüzünü size doğru çevirir. Kucağınızda olmak, sesinizi duymak ona güven verir.

Bebeğin ilk ayının yani yenidoğan döneminin geride kalması ve anne ile bebeğin birbirine alışması her iki tarafın da hayatında çok önemlidir. Bu dönem çoğu zaman zorlayıcıdır. Halk arasında ve kültürümüzde sıkça söylenen “40 çıkması” gerçekten de bebeğin hayata adapte olduğu, yaşamın ilk 6 haftasını geride bırakmasıdır. Bu dönem anne için de lohusalıktır.

2 aylık bebeklerin gelişimine bakıldığında ise; yüzüstü yatarken başını 1-2 santimetre kaldırabilir, Yüzünüze bakar. Ona bakarken başınızı sağa-sola oynattığınızda sizi izler. Ani seslerle irkilir. Sırtüstü yatarken yaklaşık 50 cm yükseğinde sallayacağınız renkli bir nesneyi sağa sola salladığınızda izleyebilir. Yukarı-aşağı salladığınızda aynı şekilde izleyemez. Sırtüstü yatarken ellerinden tutup kaldırmaya çalıştığınızda baş kontrolünü tam yapamayıp arkaya doğru düşürebilir. Elini ağzına götürmeye başlayabilir.

3 aylık bir bebek yüzüstü yatırılınca başını kaldırıp yaklaşık 1 dakika kadar yukarıda tutabilir. Yüzüstü yatırılarak yapılan egzersizler boyun kaslarının gelişiminde çok önemlidir. Anne ve baba gibi yakın kişilerin sesini diğer yabancılardan ayırır. Bakım verici konuşunca gülerek tepki gösterir. Ellerini incelemeye başlar. Kol ve bacak hareketlerinde artış görülür. Agu gibi sesler çıkarır ve kırmızı bir nesneyi sağa sola hareket ettirdiğinizde izler.

Burada verilen bilgiler genel bilgilendirmeler olup tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Bilgiler çoğunluğu yansıtmaktadır. Unutulmamalıdır ki her çocuk birbirinden farklı ve özeldir. Aileler çocuğu için normal görmediği bir durumu mutlaka çocuk doktoru ile paylaşmalıdır.