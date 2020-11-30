Çocuklarda bağışıklığı nasıl güçlendirebiliriz?

Bazı zamanlarda içerik olarak çocuklara uygun takviyeler kullanılabilir ama çocuklarımız için bir besin, vitamin, mineral takviyesi alacağımız zaman mutlaka çocuk doktoruna danışarak gerekli olan takviyelerin alınması önemli. Gerçekten eksiklik olan, yeterince alınamayan ya da koruyuculuk sağlayacağını düşündüğümüz durumlarda takviyelerden kullanmak fayda gösterir ama her şeyin fazlasının da zarar getirebileceğini unutmayalım. Fayda sağlamaya çalışırken zarar vermeyelim. Tıpta bize ilk öğretilen şeylerden olan “Önce zarar verme” ilkesi burada da devreye giriyor.

Konu ile ilgili olarak bu aralar çok gündemde olan bir ilişki de D vitamini ve bağışıklık sistemi ilişkisi. Çeşitli çalışmalar D vitamini düzeyi düşük kişilerde koronavirüs enfeksiyonun daha ağır seyirli olduğunu göstermiş. D vitamini çocukluk çağı için de çok önemli bir vitamin. İlk iki yaşta belirlenmiş standart dozlarda rutin kullanımı önerilmekte. Sonraki yaşlar için de 1 yaştan başlayarak rutin olarak ölçümlerinin yapılması ve eksiklik halinde eksikliğin giderilmesi önem taşıyor. Bu anlamda ilk iki yaşta ve sonrasında değerlendirme için çocuk doktoruna danışılarak ihmal edilmemesi gereken önemli bir vitamin, D vitamini. Vücudumuzda D vitamini sentezinin yolu ise güneş ışığından doğru şekilde faydalanmaktan geçiyor.

Kısacası herkes için sağlıklı, dengeli bir beslenme, yeterince uyku ve stresten (mümkün oldukça) uzak bir yaşantı en güzel bağışıklık koruyucu ve destekleyici faktörlerdir.

Koronavirüs içinse maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam…