Bebek beslenmesinde ek gıdaya geçiş

Ek gıdaya geçiş zamanı büyümesi ve gelişimi normal sınırlar içerisinde seyreden sağlıklı bebekler için 6 aylarını tamamladıktan sonra olarak önerilmektedir. Öncesinde anne sütü ya da almakta oldukları formül mama bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamada yeterli bulunmuştur. Ancak 6. ayın tamamlanmasının ardından bebeklerin bir takım ek gıda gereksinimleri ortaya çıkmaktadır ve bu nedenle de tamamlayıcı besinlerin beslenmeye eklenmesi gerekmektedir. Ancak bunun yanı sıra anne sütü almakta olan bebeklerin 2 yaşa ya da daha sonrasına kadar beslenmelerinin anne sütü ile desteklenmesi de önerilmektedir.

6. ay tamamlanması ile birlikte ek gıdaya geçiş aşamasında başlangıç için bebeklere genel anlamda sebzeler, meyveler ya da yoğurt verilmesi uygundur. Meyveler daha tatlı oldukları için sebzelerin reddini önlemek amacı ile sebzeler ile başlangıç yapılabilir. Ayrıca ek gıdaya geçiş ile birlikte bebeklerse su da verilmeye başlanmalıdır. Ek gıda öğünlerinin sonlarında bebeklere su sunulması uygun bir yaklaşımdır. Besin değerlerini korumaları açısından sebzelerin buharda ya da az miktar su ile haşlanması, meyvelerin cam rende ile püre haline getirilmesi, yoğurdun ise evde mayalanması sağlıklı olacaktır.

Bebeklerin ek gıdaya geçiş sürecinde yeni besinlere karşı oluşabilecek alerjik reaksiyonların izlenmesi açısından 3 gün kuralı önemlidir. 3 gün kuralı bebek beslenmesine eklenen her yeni gıdanın az miktarda başlanarak 3 gün süresince azar azar arttırılması ve bu süre içerinde bebeğin ekstra yeni bir gıda ile tanıştırılmamasıdır. Yeni başlanan bir gıdanın 3 günlük süreci içerisinde eskiden denenmiş ve alerjik bir reaksiyon izlenmemiş gıdalar tüketilmeye devam edilebilir.

Meyvelerin ve sebzelerin mümkün oldukça organik ve mevsimine, ayrıca da bebeğin ayına uygun olarak tüketilmesi önemlidir. Meyve ve sebze haricinde yoğurt, yumurta, peynir, et, tahıllar gibi besinlerde de yine mümkün olduğunca organik, doğal ürünler tercih edilmelidir. Bebekler de aile ile birlikte sofraya katılmalı yemeklere eşlik etmelidir. Bu yemek yemeleri için hem bir motivasyon hem de onlar için ilgi çekici ve eğlenceli bir aktivitedir.

Ek gıdalara geçiş sırasında bilinmesi gereken en önemli noktalardan birisi özellikle ek gıdaya geçişin ilk aylarında temel gıdanın hala anne sütü ya da formül mama olduğu ve bunu sebeple bebeklerin özellikle başlangıçta ek gıda alımı açısından zorlanmaması, ek gıdaların tadım şeklinde tamamlayıcı ara öğünler olarak algılanması gerektiğidir. Bunu bilmek bebeklerin verilen ilk gıdaları reddetmesi sonucu annelerin kaygıya ve endişeye kapılmalarını bir miktar rahatlatacaktır.