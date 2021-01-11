3 - 6 ay arası bebek gelişimi

Önceki haftalarda hayatın ilk üç ayındaki bebek gelişiminden bahsetmiştik. Bu hafta da ikinci üç aydan yani 4. 5. Ve 6. Aylardaki gelişimden bahsederek devam edelim.

Dördüncü ayda bir bebek yüzüstü yatınca başını kaldırıp etrafına bakabilir. Önceki aylarda olduğu gibi bu ayda da bebeğin gözetim altında “Tummy time” olarak adlandırılan karın üstü bırakılarak bu şekilde vakit geçirmesi, boyun ve sırt kaslarının gelişimini destekleyen çok faydalı bir aktivitedir. Sık sık aa-uu gibi sesler çıkarır. Renkleri ve uzağı görebilir. Gece uykuları bir miktar düzene girebilir. Nesnelere uzanmaya başlar. Bu nedenle erişebileceği uzaklığa koyulan ilgi çekici ve ayına uygun oyuncaklar faydalı olacaktır. Dönmeye başlayabilir. Bu sebeple bebekler hiç bir zaman tek başına koltukta veya yatakta yalnız bırakılmamalıdır. Düşmeler maalesef hastane başvurularına ve ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Beşinci ayda yüzüstü yatarken başını kaldırıp dik tutabilir. Sırtüstü yattığında ayaklarını yakalayıp ağzına götürebilir. Bir elinde tuttuğu nesneyi diğer eline geçirebilir. Elden ele geçirme bu ayın önemli gelişim basamaklarındandır. Bu ayda da dönmeye başlayabilir. Sesli bir şekilde gülebilir karşısındaki kişinin de katılması ile bu gülüşü daha da arttırır. Bebekle konuşmak, cee-e gibi oyunlar oynamak oldukça faydalıdır.

Altıncı aya gelindiğinde bebek destekli bir şekilde oturabilir. Nesnelere uzanır. Ses çıkaran bir oyuncağı salladığınızda sesine döner. Bu tarz oyuncaklar bebeğin gelişimi için faydalıdır. Yüzüstü yatınca kolları yardımı ile baş ve omuzlarını, gövdesinin üst kısmını yataktan kaldırabilir. Bu dönemde de yine önceki dönemlerde olduğu gibi gözetim altında karın üstünde vakit geçirmesini sağlamak oldukça faydadır. Anne-babası uzaklaşınca ağlayabilir. Eline aldığı şeyleri ağzına götürür. Özellikle bebeğin ağzına götürebileceği ve boğaza kaçma riski olan küçük cisimler açısından çok dikkatli olunmalıdır. Bu tarz küçük cisimlere erişimi engellenmelidir.

Burada verilen bilgiler genel bilgilendirmeler olup tanı ve tedavi amacı taşımamaktadır. Bilgiler çoğunluğu yansıtmaktadır. Unutulmamalıdır ki her çocuk birbirinden farklı ve özeldir. Aileler çocuğu için normal görmediği bir durumu mutlaka çocuk doktoru ile paylaşmalıdır.