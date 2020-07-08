Tüp bebek tedavisinde ilk deneme başarısız olursa ne yapılmalı?

Tüp bebek tedavisinde başarı yüzdesi ne kadar?

Tüp bebek tedavilerinde kadının yaşı 35’ten genç ise başarı oranı yüzde 60 civarındadır. 35-37 yaş gurubunda %45 oranındadır. 38-40 yaş gurubunda %30; 40-42 yaş gurubunda %20; 42 yaş ve üstünde ise yüzde 20’nin altına düşer.

Kadının yaşının ötesinde birçok başka faktör de başarıyı etkiler. Bunların başında erkeğin spermlerinin normal olup olmaması, kadında yumurtlama fonksiyonlarının normal olup olmaması, rahim yani ‘uterus’ta herhangi bir sorun olup olmaması gelir.

Başarısız ilk tüp bebek tedavisinden sonra yeniden deneme yapılmalı mı?

Genç çiftlerde bile her şey normal gözükmesine rağmen ilk tüp bebek tedavisinde hamilelik oluşmayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ilk denemeden ders alınması ve o çiftin ilk denemedeki cevabı dikkatle incelenerek, ikinci denemede probleme odaklanarak başarılı sonuçlar elde etmeye çalışmaktır.

Bir çift en fazla kaç denemede bulunmalı?

Bir çiftin en fazla kaç denemede bulunacağı o ailenin maddi ve manevi gücüne bağlıdır. O nedenle bir kez başarısız sonuçla umutsuzluğa kapılmamaları gerekir. 40 yaş üstü grupta ise başarısızlık oranları normal olarak yükseldiği için deneme sayısı artabilir. Fakat 13. denemede de gebelik elde edilen tedaviler mevcuttur.

Her deneme bir sonrakinin başarı şansını etkiler mi?

“Birinci denemede başarısız olan bir çiftin ikinci denemesinde beklenen başarı oranı ilk denemeden daha az olacak” şeklinde bir olgu söz konusu değildir. Önemli olan başarısızlığın nedenini araştırmadan ve kişiye özel tedavi planı uygulamadan, gelişigüzel üst üste tüp bebek denemesi yapmamaktır. Her denemeden sonra detaylı olarak başarısızlığın nedenleri araştırılmalı ve gereken tedaviler yapılmalıdır. Başlangıçta gözden kaçmış olabilecek birçok sorun olabilir.

Başarısız bir denemeden ne kadar sonra bir başkası denenebilir?

Başarısız bir tüp bebek denemesinden sonra en az bir ay ara vermek gerekir. Burada önemli olan sadece fiziksel nedenler değildir. Ruhsal açıdan da özellikle kadınların kendilerini toparlayabilecekleri bir zaman gerekir. Genç çiftlerde arayı birkaç aya çıkarmak daha uygun olabilir. 40 üstü yaş grubunda ise arayı çok açmak yaşa bağlı olarak başarı oranlarını azaltabileceğinden çok fazla beklenmemesini tavsiye ederiz.

Her bir tüp bebek tedavi denemesi için hormon almak kadının sağlığını olumsuz etkiler mi?

Her tüp bebek denemesinin belirli riskleri vardır. Bu riskler ‘hiperstimülasyon’ dediğimiz yumurtalıkların aşırı uyarılması ve yumurta toplama işlemi sırasında kanama veya enfeksiyondur. Tüp bebek tedavisi sırasında yumurtalıkların uyarılması ile östrojen hormon salgısı artar. Bunun da vücutta su tutulması, göğüslerde ve karında şişkinlik, psikolojik açıdan hassasiyet gibi etkileri vardır. Ancak bu etkiler geçicidir ve tedavi bitiminde ortadan kalkar. Sağlık açısından bu tedavilerin uzun vadeli olumsuz etkileri yoktur.

Denemelerin ardından sürekli düşük oluyorsa bir aile kaç kez tüp bebek tedavisi denemeli?

Öncelikle düşüklerin sebepleri araştırılmalıdır. Bunlar genetik sorunlar olabileceği gibi bağışıklık sistemindeki bozukluklara da bağlı olabilir. İkinci düşükten sonra mutlaka hem rahim içinin hem bağışıklık sisteminin hem de genetik nedenlerin incelenmesi gerekir. Kadın yaşının ileri olmasına bağlı düşükler genellikle embriyolardaki kromozom anomalilerine bağlıdır. Bunlar bir sonraki tüp bebek denemesinde ‘preimplantasyon genetik tanı’ yöntemi ile önemli ölçüde azaltılabilir.

Her denemede tüp bebek merkezi ve doktor değiştirmeli mi?

Her denemede tüp bebek merkezi ve doktor değiştirmek pek yararlı değildir. Denemeler başarısız dahi olsa bir sonrakine ışık tutar, dolayısı ile aynı merkezde 2. veya 3. deneme yapmak daha faydalı olabilir. Ancak bu konuda kendini kanıtlamış merkez veya doktorlardan görüş alınabilir.

Tüp bebek tedavisinin sayısı sınırlandırılabilir mi?

Maddi olanaklar ölçüsünde ve fiziksel koşullar uygun olduğu ölçüde tüp bebek tedavisinde sayı sınırlaması yoktur.