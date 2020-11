Covid-19 hastaları karantina sürecinde nasıl beslenmeli?

Koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalarının önemine dikkat çeken Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, önerilerini şöyle sıraladı:



-Sıvı tüketimine dikkat edin: Tedavi sürecinde olan hastaların sıvı kaybı önlenmeli, evde tedavi gören hastaların özellikle su tüketmeleri çok önemli! Günlük su ihtiyacınızı kilogram başına 30 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Günde 8-10 bardak su mutlaka tüketilmeli. Evde çok fazla çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalı, bu gibi içeceklerin fazla tüketimi sıvı ihtiyacını daha da arttırabilir. Günlük sıvı ihtiyacınızın karşılanıp karşılanmadığını anlamak için idrar renginizi gün içinde takip edebilirisiniz, idrar renginin gün içinde açık renge dönmesi sıvı tüketiminizin iyi olduğunu gösterebilir. Özellikle yaşlı bireylerde dehidratasyon, hastalıkların ilerlemesine neden olabilir.

- Serotonin düzeyini artıran gıdalar tüketilmeli: Covid -19 tedavisi ve izolasyon süreci nedeni ile uzun süre dışarı çıkamamak, sevdiklerimizden uzak kalmak, hastaların daha depresif ve mutsuz hissetmelerine sebep olabiliyor. Mutluluk hormonunun salınımını destekleyecek, serotonin üretimi için gerekli olan triptofanı yüksek oranda içeren bazı besinler; muz, ananas, erik, fındık, süt, hindi, ıspanak ve yumurta olarak sıralayabiliriz. Bu gıdalar kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

-Kaliteli uyku şart: Covid -19 nedeni ile tedaivi alan ve karantina sürecinde olan hastaların strese ve günlük hayatlarının değişmesine bağlı uyku düzenleri bozulabiliyor. İyi bir bağışıklığın önemli parçalarından biri iyi bir uyku çekmek. İyi bir uyku için yatmadan 3-4 saat önce ana yemeğinizi yemiş olun, yatmadan hemen önce kafein içeren kahve ve çaylar tüketmeyin, uyumakta zorlanıyorsanız melisa, papatya gibi sakinleştirici çaylardan faydalanabilirsiniz.

-Her gün C vitamini içeren gıdalara yer verin: C vitamini, hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasında rol oynar. C vitamininden en zengin gıdalar kırmızı biber, brokoli, yeşil biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates ve turunçgillerdir. C vitamini vücutta depo edilmediği için her gün beslenme tedavisinde C vitamini içeren gıdalara yer verilmelidir; ancak C vitamini havadaki oksijenle tepkimeye girdiği için vitamin aktivitesini bir miktar kaybedebilir. Bu nedenle C vitamini içeren gıdalar taze tüketilmeli veya çok kısa bir süre için ısı işlemi uygulanmalıdır. Eğer C vitamini içeren gıdalar soyulacaksa veya suyu çıkarılacaksa fazla bekletmeden tüketimi sağlanmalıdır.

-Omega 3 desteği önemli: Omega 3 tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, sonbahar depresyonuna karşı da sizi korur. Haftada 2-3 kere balık tüketilmeli ve her gün herhangi bir ara öğününüzde 2-3 tam ceviz yemelisiniz.

-Her gün 1 bardak kefir: Probiotiklerin güçlendirici etkisinden faydalanın. Kefir ve turşu gibi probiotik içeren gıdalara beslenmenizde yer verin, özelikle probiotiklerden zenginleştilmiş ürünler, evde probiotik ile zenginleştirilerek mayalanmış yoğurtlar tercih edebilirsiniz, bunlar bağışıklık sisteminizin güçlenmesine destek olur, sindirim sisteminizi rahatlatır.

-Koronavirüse karşı besin hijyeni: Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority (EFSA)) Covid-19'un besinlerle bulaştığına dair bir kanıt olmadığını bildirmiş olasına rağmen besin hijyenini sağlamak için çiğ besinleri çok iyi yıkayıp tüketmeye, çiğ ve pişmiş besinleri ayrı yerlerde muhafaza etmeye dikkat edilmelidir. Covid ile ilgili çalışmalar virüsün yüzeylerde bir süre yaşayabildiğini göstermekte olup yine de taze alınan çiğ sebze ve meyveleri bir süre bekletip tüketmek daha iyi bir tercih olabilir.

-Pişirme yöntemlerine dikkat: Kızartma, kavurma gibi yağda pişirme yöntemlerinden uzak durulmalı; fırınlama, buharda pişirme gibi hafif yöntemler tercih edilmeli.

-Çok tuzlu ve hazır gıda tüketiminden kaçının: Bu dönemde hazır ve tuz içeriği yüksek konserve gıda tüketimi artabiliyor. Çok tuzlu besin tüketiminden kaçının.

-Her gün 1 avuç kabuklu yemiş: Kavrulmamış badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar içerdiği vitamin, mineraller ve yararlı yağlar sayesinde bağışıklığı destekler.

-Haftada 2-3 kere kurubaklagillere yer verin: Yüksek protein, lif ve vitamin içeriği ile kurubaklagiller hastalık döneminde iyileşmenize destek olur. Yeşil mercimek, nohut, fasulye, barbunya gibi gıdalar uzun sürede pişmesine rağmen fazlasını paketleyip buzluğa atabileceğiniz sonrasında çözdürdükten sonra tekrar rahatlıkla tüketebileceğiz besin değeri çok yüksek gıdalar arasında yer alır.

-Her gün 1 diş sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli sebzelerden biri sarımsak. Sarımsak, insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olan allisin bileşiğini içeriyor; hem soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korunmada hem de tedavi süresinde hızlıca iyileşmeye katkı sağlıyor. Sarımsağın içindeki etken maddeden daha iyi yaralanabilmek için ezmek veya iyice çiğnemek gerekiyor. Tadı içerdiği kükürtlü bileşiklerden dolayı bazen ağızda çok hoş bir koku bırakmasa da bu havalarda yemeklerinize, salatalarınıza, yoğurdunuza bir diş sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin.

-Ev içinde hareketi arttırın: Hareketsiz yaşam bağışıklık sisteminin de olumsuz etkilenmesine neden oluyor, evde küçük küçük egzersizler yapmak gerekiyor.

-Vitamin ve mineral takviyesi: Karantina sürecinde hekim tarafından sağlanan destek tedavilere eklenen vitamin ve mineralleri de düzenli almaya dikkat edin.