Ayak ve topuklara ev yapımı bakım zamanı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, şahane ev yapımı tariflerini bizlerle paylaştı, öneriler sundu.

Her yaştan, her cinsten insanın ama özellikle de kadınların tepeden tırnağa bakıma, mümkünse doğal bakıma ihtiyacı var. Dr. Buğra Buyrukçu da günlerin büyük oranda evde geçtiği, kendimizle ilgilenmeye daha fazla vakit bulabildiğimiz bu günlerde kolayca uygulayacağımız birbirinden etkili ev yapımı bakım kremler ve yağların tarifini verdi.

Tuzlu su ve limon mucizesi

Dr. Buyrukçu, bedenimizde belki de en fazla ihmal ettiğimiz ayaklarımızı, nasırlaşan, pütürleşen topuklarımızı pamuk gibi yapacak bu karışımın adının, topuk uçucu yağı olduğunu söyledi. Ayak ve topuklara bakıma tuzlu ılık suyla başlanmasını öneren Dr. Buğra Buyrukçu, şu tarifi verdi:

“Ilık suyun içine 2-3 çorba kaşığı varsa kaya tuzu, yoksa normal tuz, 20 damla limon uçucu yağını ekliyoruz. Güzel kokması için de 5-10 damla lavanta yağı ilave ediyoruz. Ayaklarımızı 10 dakika bu suyun içinde tuttuktan sonra, topukta nasır veya pütür varsa o bölgeye ayrıca limon uçucu yağ damlatılmış pamuk koyarak bir süre de bu şekilde bekletiyoruz. Ardından bir törpüyle o bölgeyi törpüleyerek ölü doku ve nasırın atılmasını sağlıyoruz. Tam bir doğal mucize olan limon kuruyan ve çatlayan topukların dermanı.”

İşte ev yapımı topuk yağı



Ayaklara yapılan tuzlu su ve limon bakımından sonra, hazırlanan topuk kreminin kullanılmasını öneren Dr. Buyrukçu, “Her birinden 10’ar damla olacak şekilde kuşburnu yağı, tarçın yağı ve kekik yağını, yarım su bardağı balmumu ile karıştırarak krem haline getirip topuklarınıza güzelce masajla güzelce yedirin. Balmumu yoksa bu üç yağı direkt olarak da topuklara sürebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.



Ayaklarınızı sirkeli suda bekletin

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, sirkeli suyun da tüm gün çorap veya ayakkabı içinde kaldığı için mikrop oluşan, yeterli oksijen almadığı için kuruyan ayaklarda mikropları öldürdüğünü, deriyi yumuşattığını ve ayak kokusunu giderdiğini söyledi. Dr. Buyrukçu, düzenli hazırlanarak ayak ve topuklara uygulanacak bu doğal karışımların, ayak sağlığı ve bakımı için yeterli olduğunu bildirdi.