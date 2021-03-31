Eve kapanan çocuklarda “elektromanyetik etkilenme” tehdidi

Elektromanyetik alan, elektrik yükü olan parçacıkların çevrelerinde yarattıkları ve diğer yüklü parçacıklar üzerinde kuvvet uygulayan bir etkidir. Bu kuvvet çekme itme veya aradaki doğruya dik yönde olabilir. Elektrik akımı yalıtkan nitelikli küçük bir engelle karşılaştığında (bina, ağaç vb.) elektrik alanı engellenirken, manyetik alanlarda bu durum söz konusu değildir.

Elektromanyetik alan oluşturan başlıca araçlar; yüksek gerilim hatları, baz istasyonları, cep telefonları, trenler, evin elektrik tesisatı (kablo sistemi), evde ve işte kullanılan elektrikli araç gereçler (fotokopi makinaları, mikrodalga fırınlar, saç kurutma makinaları vb.).

Bir yıldan uzun süredir uzaktan eğitim gören ve kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen 18 yaşından küçük milyonlarca çocukta, uzun süre elektromanyetik kirliliğe maruz kalmalarına bağlı son dönemde yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, tepki ve sinirlilik hali oluştuğu gözlenmektedir. Elektromanyetik alan maruziyetinde alınan doz miktarı (yani şiddet), maruz kalma süresi ve yayınımın şekli bu zararın derecesini belirler.

Elektromanyetik alanla ilişkili olası başlıca şikayetler (elektromanyetik aşırı duyarlılık); baş ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları, unutkanlık, baş dönmesi, işitme kaybı, bulantı hissi, görme bulanıklığı ve karamsarlıktır.

Çocuk ve gebeler elektromanyetik alandan en fazla etkilenen gruplardır. Erken yaştan itibaren maruz kalma birikimsel etki ile daha fazla soruna yol açar. Ayrıca, çocukların kafatası kemiklerinde kalınlaşmanın yeterli olmaması, beyin gelişiminin devam etmesi onların daha çok etkilenmesine neden olur. Gebelerde ise anne karnındaki bebeğin çok hızlı büyümesi nedeniyle etkilenme daha yüksek risk taşımaktadır.

Çocukların korunması için önerilerimiz:

Çocukların yatak odalarında aydınlatma lambası dışında elektrikli cihaz olmaması

Çocuklu ailelerde, kablosuz internet yerine kablolu internet bağlantısı tercih edilmeli

Çocukların yatakları pencereden ve elektrik prizlerinden uzak olmalı

Saç kurutma makineleri çocuklarda kullanılmamalı

Çocuklarda elektrikli battaniye veya elektrikli yatak türü ısıtıcılar tercih edilmemeli

Kablosuz özelliği olan modemler canlı yaşam noktasından en az bir metre ötede olmalı

Cep telefonlarını gerekmedikçe kullanmamak, vücuttan uzakta tutmak.

Uyurken aynı odada cep telefonu bulundurmamak ya da baştan en az 1 m uzakta tutmak

Çocuklarda cep telefonu kullanım yaşını geciktirmek

Cep telefonu ile konuşmaları kısa tutmak

Çağrı yapıldığında karşıdaki kişi açana kadar telefonu kulağa götürmemek

Çağrı alındığında telefonu açtıktan sonra kulağa götürmek

SAR (özgül soğurma hızı) değeri düşük telefon kullanmaya dikkat etmek

Açık alanda telefon kullanmaya dikkat etmek

Asansör gibi dar kapalı alanlarda telefon kullanmamak

Elektromanyetik etkilenmenin, başta kanser olmak üzere uzun dönem etkilerini önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz.