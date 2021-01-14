Çocuklarda düz tabanlık ve içe basma 5 yaşına kadar görülebilir

Birçok anne ve babada çocukları yürümeye başladığında düz taban olup olmadığı konusunda endişe vardır. Bu durum, suistimale de çok açıktır. Son zamanlarda anaokullarına kadar inecek biçimde, küçük çocuklara düz tabanlık tespiti için ayak taramaları yapıldığı, gereksiz yere özel tabanlıklar veya özel ayakkabılar önerildiğini görmekteyiz.

Yürümeye başlayan çocukların ayakları genellikle doğumdan itibaren bulunan yağ yastıkçığı nedeni ile tombul görünümlüdür ve ayak tabanında kavis görülmez. Ayak tabanında bulunan ve 4 yaşına kadar azalarak devam eden yağ yastıkçığı varlığı ve ayak bileğini tutan bağların henüz tam gelişmemiş olması nedeniyle 5 yaşına kadar hemen hemen tüm çocuklar düz tabandır.

Düz tabanlığın 2 tipi vardır;

Esnek düz tabanlık: Ayak havada iken veya parmak ucuna basılarak yürürken ayak kavisi görülür, ayak yere basınca taban düzleşir. Bu durum zararsız düz tabanlıktır. Genetik yatkınlık yok ise 8 yaşından sonra ayak bağlarının yeterli güce ulaşması ile düzelir. Genetik yatkınlık söz konusu ise yani anne, baba veya yakın akrabalardan birinde düz tabanlık var ise o zaman 8 yaşından sonra da düz tabanlık kalıcı olarak devam edebilir.

Sert düz tabanlık: Bu tipte hastanın ayağı gerek yere basarken gerekse yere basmadığı zaman ayak iç kavisinin olmadığı görülür. Düz tabanlığın en önemli tipi budur. Ayak bileği kemiklerinin aralarındaki uyumun bozulması sonucu ortaya çıkar ve erken tedavi edilmesi kalıcı sakatlıkları önleyebilir.

Yapılan muayene sonucunda düz tabanlığın esnek tip mi yoksa sert tip mi olduğu tespit edilir. Esnek tip düz tabanlık hakkında aileye bu durumun önemli bir durum olmadığı, genetik geçiş yok ise 8 yaşına gelindiğinde düzeleceği hakkında bilgi verilir. Sert tip ise radyolojik tetkiklere (röntgen- bilgisayarlı tomografi gibi) başvurularak sebebi hakkında araştırma yapmak gerekir.

Ayak tabanının normal ve doğru gelişimi için çocukların ev içinde ve devamlı ayakkabı giymesi kesinlikle sakıncalıdır, aksine yürümeye başladıkları andan itibaren çorap, patik veya çıplak ayakla yürümeleri önerilir. Ayakkabı ayağın gelişmesini, kemik ve kasların kuvvetlenmesini önler. Düz tabanlık zannedilerek çocuklara giydirilen ortopedik ayakkabıların ve tabanlıkların hiç yararı yoktur. Çocuklar için yürüme döneminde ideal ayakkabı sert tabanlı, topuklu, içten destekli, sert kenarlı ayakkabılardır. Bunlara yürüyüş ayakkabısı veya anatomik ayakkabı denir.