Çocuklarda böbrek taşlarına dikkat!

Böbreklerimizin en önemli görevleri, vücudumuzdaki zararlı ve atık maddeleri (üre, ürik asit, kreatinin gibi) süzerek, idrar yolu ile atmaktır. Ayrıca, vücudumuz için gerekli olan bazı minerallerin dengede tutulmasını sağlar. Çeşitli nedenlerle bozulan bu denge, özellikle genetik yatkınlığı olanlarda önce idrar yollarında kristalller oluşur, ardından böbrek taşlarına dönüşür. Ayrıca, doğumsal veya sonradan gelişen çeşitli anatomik bozukluklar veya idrar yolu enfeksiyonları da böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

Son yıllarda bebeklik ve çocukluk çağlarında daha sık böbrek taşları görmeye başladık. Bunun iki temel nedeni vardır; birincisi, hareketsiz yaşam, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve uygunsuz ilaç kullanımı gibi böbrek taşı oluşumuna neden olan olumsuz koşulların artışıdır. İkinci neden ise, son yıllarda ultrason cihazlarının daha yaygın kullanılması ve yeni cihazların çözünürlüklerinin çok yüksek olması nedeniyle önceki yıllarda saptanamayan minik kristallerin ve taşların daha kolay belirlenebilmesidir.

Taş oluşumunu artıran nedenler

Az sıvı alımı

Hareketsizlik

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Formül mama tüketimi

Gereksiz vitamin ve ilaç kullanımı

İdrar akımını bozan anatomik anormallikler

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

İdrarla atılan minerallerin azlığı veya fazlalığı*

* Çocuklardaki taşların büyük çoğunluğu bir veya daha fazla metabolik bozukluk sonucu oluşurlar. Kalsiyum, fosfor, okzalat, ürik asit ve sistin gibi mineral veya tuzların idrardaki konsantrasyonlarının artışı ve/veya sitrat, magnezyum ve pirofosfat gibi kristalleşmeyi önleyen doğal inhibitörlerin idrar konsantrasyonunun düşüklüğü üriner sistemde taş oluşumuna yol açar.

Hazır gıdalardan uzak tutun

Cips, kraker, çerez gibi hazır gıdalar; çikolata, çay, kahve gibi çocuk beslenmesinde yer almaması gereken yiyecek ve içecekler taş oluşumuna zemin hazırlar. Bu nedenle olabildiğince uzak durulmalıdır.

Taşın cinsine göre diyet uygulayın

Böbrek taşı olan çocukların beslenmesi, taşın cinsine ve/veya hastanın idrarındaki mineral bozukluklarına göre belirlenir. Çocuklarda en sık görülen böbrek taşı “kalsiyum okzalat” taşıdır. Bu çocuklara, potasyumdan zengin, sodyum içeriği düşük ve yaşa uygun protein diyeti önerilir. Diyetle alınan kalsiyumun kesilmesi yerine okzalat içeren gıdaların azaltılması daha doğrudur. Ispanak, pazı, bamya, karalahana, maydanoz, çilek, pancar, badem, fıstık, incir, mor üzüm, ahududu, kuru üzüm, çikolata, buğday unu, rüşeym, biber ve soya gibi okzalattan zengin yiyeceklerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Ürik asit içeren taşları bulunan çocuklar aşırı hayvansal besin tüketmemelidir.

İlaç kullanımlarına dikkat edin

Bazı ilaçlar taş oluşumunu kolaylaştıran maddelerin idrarla atılımını artırarak böbrek taşlarına neden olur. Kontrolsüz ve doktor önerisi olmadan vitaminlerin kullanılması da sakıncalıdır. Gereksiz veya normalin üzerinde kullanılan D vitaminleri idrar kalsiyum atılımını artırarak, C vitaminleri ise idrar okzalat atılımını artırarak böbrek taşı oluşumuna yol açabilir veya var olan taşların büyümesine neden olabilir.

Taş oluşumuna zemin hazırlayabilen ilaçlar,

Kalsiyum

D vitamini

C vitamini

Kortizon

Bazı antibiyotikler

İdrar sökücüler (diüretikler)

Mide asidini azaltan ilaçlar (anti-asitler)

Tedavinin 3 temel aşaması bulunuyor;

Akut problemlerde acil tedavi

Ağrının giderilmesi,

İyi hidrasyon sağlanması

Varsa üriner enfeksiyonun tedavi edilmesi

Taşın uzaklaştırılması

Taş kırma (ESWL)

Endoskopik yöntemler

Açık cerrahi uygulamalar

Yeni taş oluşumunun engellenmesi