Çocuğunuzun böbrek sağlığını korumak için 10 altın öneri

1. Bol su içmesini sağlayın



Ülkemizde anne babalar, çocuklarının beslenmeleri için gösterdikleri özeni su içmede göstermezler. Toplum olarak her yaş grubunda su içme alışkanlığımız iyi değildir, su dışındaki çay, kahve, asitli içecekler gibi sıvıları sıkça tüketiriz. Su, besinleri ve oksijeni organlara taşır, vücut ısısını dengeler, metabolizmayı düzenler, vücuttaki toksik maddelerin atılmasını sağlar ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcıdır. Bebeklere; katı gıdalara başlanılan 6. aydan itibaren her yemek sonrası 30-100 ml arası su içirilmelidir. Bebek büyüdükçe su miktarı artırılmalı, ayrıca mevsim koşulları ve çocuğun aktivitesine göre yemek dışı saatlerde de su içirilmelidir. Anne ve babalar yeterli su tüketimi konusunda çocuklarına örnek olmalı ve özendirmelidirler. Çocuğunuzun yeterli su tüketip tüketmediğini anlamanın en pratik yolu, tuvalete gitme sıklığını takip etmek. Yaşa göre değişmekle birlikte çocuklar ortalama 2-3 saatte bir tuvalete gidiyor olmalıdırlar.

2. Tuz tüketimini azaltın



Tuzun içinde bulunan sodyum, vücudumuz için önemli bir maddedir. Ancak tek kaynağı tuz değildir ve yediğimiz birçok besinde belirli miktarda yer alır. Sağlıklı çocuklarda da süt çocukluğu döneminde (bir yaşından önce) bebeklerin tuz ile tanıştırılmamasını, 1-18 yaş arasında günlük tüketilen tuz miktarının günde 2-3 gr’ı (yarım çay kaşığı) aşmamasını öneriyoruz. Fazla tüketilen tuz, sağlıklı böbreklerden de atılırken böbreğin iş yükünü belirgin olarak artırır. Böbrek hastalığı olanlarda ise, hastalığın daha da ilerlemesine neden olur. Bilinçli tuz tüketimi konusunda farkındalık çocukluk dönemlerinden itibaren kazandırılmalı, anne ve babalar çocuklarına rol model olmalı ve yemek masasına tuzluk konulmaması bir yaşam biçimi olmalıdır.



3. Doğru ve dengeli besleyin



Çocuklarda besinin bir ödül ve hedef olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerekir. Çocukların bilgisayar veya televizyon başında sürekli bir şeyler atıştırmaları ve hareketsizlik obezitenin giderek yaygınlaşmasına neden olmuştur. Yanlış beslenme ve obezite, kalp ve böbrekler başta olmak üzere tüm vücuda olumsuz etkileri olan bir durumdur.



4. Bilinçsiz ilaç tüketimini önleyin



İlaçlar, kimyasal maddelerdir. Ağrı kesiciler başta olmak üzere böbrekle atılan ilaçların bilinçsizce tüketilmesi, böbreklerde geri dönüşümsüz hasarlar oluşturabilir.



5. Böbreklerde taş oluşturabilen etkenlerden uzak durun



Böbrek taşları, bebeklik dönemi dahil tüm yaşlarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Böbrek taşlarının oluşumunu engellemek için; bol su içirin, tuz tüketimini sınırlayın, hareketsizliği önleyin, potasyum içeriği zengin sebze ve meyve yedirin ve kontrolsüz vitamin ilaçları vermeyin.



6. Düzenli tansiyon ölçümü yaptırın



Sağlıksız beslenme, stres ve obezite çocuklarda hipertansiyona neden olur. Sağlıklı çocukların, rutin kontrollerinde üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Doğumsal kalp ve böbrek hastalığı olanlar ile yenidoğan ünitesinde uzun süre yatmış bebeklerde ise daha erken yaşlarda düzenli tansiyon takibi yapılmalıdır.



7. Tuvaletini tutmamasını öğretin



Oyun çağındaki çocuklar oyuna dalma ve oyunu bırakamama gibi sebeplerle tuvalete gitmeyi erteleyebilirler. Tüm çocukların idrarını düzenli aralıklarla yapmayı alışkanlık haline getirebilmesi için; evde ve okulda 2-3 saat aralıklarla tuvalete gitmesi sağlanmalıdır.



8. Genital bölge temizliğini doğru yapın ve çocuğunuza öğretin



Yanlış ve yetersiz yapılan alt temizliğinin bebeklerde ve küçük çocuklarda, idrar yolu enfeksiyonlarına ve iyileşmeyen pişiklere neden olabilir. Bebeklerin alt temizliğinde pamuk ve su kullanılmalı, zorunlu haller dışında sabun, şampuan ve ıslak mendiller kullanılmamalıdır. Çocuklarda genital bölge temizliği önden arkaya (genital bölgeden anüse) doğru ve çok bastırılmadan yapılmalıdır.



9. Ailede böbrek hastalığı öyküsü varsa çocuğunuzun düzenli kontrollerini yaptırın



Böbrek yetmezliği erken evrelerde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Bunun için hastalığı saptamanın en etkin yolu, kan ve idrar tahlillerinin belirli aralıklarla yapılmasıdır. Erken teşhis ile böbrek yetmezliğini yavaşlatmak ve tedavi etmek mümkündür. Ailesinde diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve böbrek hastalığı olanların düzenli böbrek fonksiyon testleri yapılmalıdır.



10. Çocuğunuza düzenli egzersiz yaptırın



Egzersiz insanlara daha sağlıklı bir yaşam sunar. Özellikle böbrek hastalığında kalp sağlığını korumak ve hastalık riskini azaltmak için egzersiz çok önemlidir. Spor yapmak aynı zamanda depresyon üzerine olumlu etkiler gösterir ve kişiyi mutlu hissettirir. Ömür boyu sürecek hareketli yaşam tarzı alışkanlığı, çocukluk yaşlarında başlayan düzenli egzersizle mümkündür. Bu nedenle, tüm beden sağlığının yanı sıra böbrek sağlığının korunması amacıyla, çocuklarınızla birlikte düzenli egzersiz programları yapınız.





