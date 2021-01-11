Anlam veremediğiniz bu değişimler, büyüme ataklarının belirtileri olabilir. Sıçrama da denilen büyüme atakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ebeveynler, bebeğinin hasta olduğunu zanneder ve bazen gereksiz ilaçlar kullanır. Genelde anneler bu problemi yaşayan tek kişinin kendileri olduğunu zannetmelerine rağmen tüm annelerin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur.



Büyüme atakları nedir?



Bebekler 20 aylık olana kadar ortalama 10 büyüme atağı geçirirler. Anne babalar için zor ve sıkıcı haftalar olmasına rağmen, bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin hızlandığı büyüme ataklarının olduğu haftalar aslında bebekler için “Harika haftalar” olarak tanımlanır. Büyüme atağı haftaları takvimi belli olsa da bazı bebekler bu takvimin bir hafta öncesi ya da sonrasında bu dönemleri yaşayabilirler. Prematüre bebeklerde büyüme atakları, bebeğin doğduğu tarihe göre değil beklenen doğum tarihine (düzeltilmiş yaş) göre değerlendirilir.



Bebeklerde büyüme atakları ne zaman olur?



Bebeklerde büyüme atakları yaklaşık 5 haftalıkken başlar ve her atağın kendine özgü özelliklerine göre bazı tanımlamalar yapılmıştır. Bebeklerin yaşadığı harika haftalar şunlardır:



- 5. Hafta: Değişen duyular dünyası

- 8. Hafta: Oluşumlar dünyası

- 12. Hafta: Yumuşak geçişler dünyası

- 19. Hafta: Olaylar dünyası

- 26. Hafta: İlişkiler dünyası

-37. Hafta: Kategoriler dünyası

- 46. Hafta: Zincirleme olaylar dünyası

- 55. Hafta: Programlar dünyası

- 64. Hafta: İlkeler dünyası

- 75. Hafta: Sistemler dünyası



Büyüme atakları belirtileri nelerdir?



Büyüme atağı haftalarının en tipik belirtileri; sebepsiz ağlama nöbetleri, anne babaya aşırı düşkünlük, beslenme ve uyku düzeninde bozukluk şeklindedir. Bebek hasta değil, diş çıkarmıyor, ateşi yok, karnı tok, uykusunu aldı ama yine de durmadan ağlıyorsa bu büyüme atağıdır. Sürekli kucak isteyen, ten teması arayışında olan ve emmediği halde anne memesinde uzun süre durmak isteyen bebekler, atak döneminde olabilir. Ayrıca bebekler uykuya geçmekte zorlanabilir, gece daha sık uyanabilir ve iştahlarında azalma ya da artma olabilir. Bebeklerin yaşadıkları bu duygusal değişimler, atak haftaları bitince sona erer. Her atak haftasının bitiminde ise bebekler yeni beceriler edinmiş olurlar. Bu yüzden atak haftalarının belirtilerinden birisi de bebeklerin gösterdiği fiziksel ve zihinsel gelişimlerdir.



Güneşli haftalar nedir?



Bebeklerin atak haftaları boyunca aşırı huzursuzluk ve bunun sonucunda gözyaşıyla ağlamaları, bebeklerin yağmurlu ve bulutlu günler geçirdikleri şeklinde yorumlanır. Ancak atak haftası sona erdiğinde eskiden olduğu gibi sakin ve mutlu bir bebeklik dönemine girerler. Bu durum “Yağmurlu günlerden sonra güneş açar!” olarak da yorumlanır. Yeni beceriler edindikleri için de bu haftalar aslında hem bebek hem de ebeveynler için güneşli yani keyifli bir dönemdir.



Büyüme ataklarında nasıl davranılmalı?



Büyüme atakları, bebeğin gelişimine işaret eden önemli dönemlerdir ve bu dönemlerde bebeğin düzeninin değişmesi veya alt üst olması çok normaldir. Anne babaların “Neden bebeğim çok ağlıyor?” sorusunu sormasına sebep olabilir. Önemli olan bu dönemlerin farkında olup, bebeğinize sevgiyle yaklaşmak, onların ihtiyaçlarının farkında olmaktır.



Ebeveynlerin bebeklerine verecekleri destekler sayesinde bu sıçrama haftaları daha huzurlu geçebilir:



- Bebeğiniz ile daha sık ten teması kurmaya özen gösterin. Bu tutum, bebeğinizin güvende hissetmesini sağlar.



- Bebeğinizin rahatlaması için onu sık sık açık havada yürüyüşe götürün.



- Çok huzursuz olduğunda, uyumakta zorlandığında ılık bir banyo ve sonrasında masajla rahatlatın.



- Bebeğinizin edindiği yeni becerileri desteklemek ve karşılıklı iyi bir iletişimde olmak için onunla bulunduğu aya özel oyunlar oynayın.



- Huzursuzlandığı zaman bebeğinizi loş ve sessiz bir odaya götürüp rahatlamasını sağlayın.



- Yorgunluğa bağlı stres hissettiğiniz zaman bebeğinizi anneannesi ya da bakıcısına bırakıp dinlenmeniz önemlidir. Bu şekilde bebeğinizle daha etkili bir şekilde ilgilenebilirsiniz.