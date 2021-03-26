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GeriMahmut Çivilibal Bebekler için iştah açıcı öneriler
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Haberler>Yazarlar>Mahmut Çivilibal>Bebekler için iştah açıcı öneriler
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Fotoğraf: iStock
26.03.2021 - 17:33 |  Son Güncelleme:

Bebekler için iştah açıcı öneriler

Mahmut Çivilibal
Mahmut Çivilibal
Prof. Dr. / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
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Mahmut Çivilibal
Mahmut Çivilibal
drcivilibal@hotmail.com
Bebekler için iştah açıcı öneriler

İştah veya iştahsızlığı net olarak tanımlamak kolay değildir. Annelerin büyük bir bölümü bebeğinin iştahsız olduğundan, zor veya az yemek yediğinden yakınır. Bir kişinin bir yiyeceği zevk alarak yemesi iştah, vücudun açlığa karşı yeterli ve etkin bir şekilde yanıt verememesi ise iştahsızlık olarak tanımlanır. Bebeğinizin iştahsız olmasını engellemek için;

Bebeğinizin iştahsız olmasını engellemek için;

1. Yemek saatini bebeğinizin uyku saatine göre ayarlayın1. Yemek saatini bebeğinizin uyku saatine göre ayarlayın

2. Uykunun hemen ardından bebeğinizi yemek yemeye zorlamayın

3. Yemekten önce oyun oynayın

4. Öğünleri belirli bir sırayla ve belirli bir düzende verin

5. Bebeğinizi sağlıksız gıdalardan uzak tutun

6. Yemekten önce şeker, çikolata, gazlı içecekler vermeyin

7. Yemek yedirmek için ısrar etmeyin

8. Yemek sofrasına herkesin oturmasını sağlayın (aile sofrası kavramı)

9. Yemeği televizyonu kapatın, yemek zamanını neşelendirin

10. Yemek esnasında ilginizin tamamını ona verin

11. Yemek yemeyi çekici hale getirin, örneğin tabak içerisindeki bir çizgi film figürü gibi

12. Bebeğinizin yemeğini kendi yemesi için teşvik edin

13. Yemek tabağını tepeleme doldurmayın

14. Kolay çiğneyebileceği besinleri tercih edin

15. Bebeğinizin kendi damak tadını oluşturmasına izin verin

16. Yemek yedirirken acele etmeyin

17. Yemeğin soğuk ya da sıcak olmamasına dikkat edin

18. Korkutmayın, tepki göstermeyin

19. Yemekle oynamasına göz yumun

20. Doyduğunda yemek yedirmeyi bırakın  

 

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Mahmut Çivilibal
Mahmut Çivilibal
Prof. Dr. / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
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