Bebekler için iştah açıcı öneriler
İştah veya iştahsızlığı net olarak tanımlamak kolay değildir. Annelerin büyük bir bölümü bebeğinin iştahsız olduğundan, zor veya az yemek yediğinden yakınır. Bir kişinin bir yiyeceği zevk alarak yemesi iştah, vücudun açlığa karşı yeterli ve etkin bir şekilde yanıt verememesi ise iştahsızlık olarak tanımlanır. Bebeğinizin iştahsız olmasını engellemek için;
Bebeğinizin iştahsız olmasını engellemek için;
1. Yemek saatini bebeğinizin uyku saatine göre ayarlayın1. Yemek saatini bebeğinizin uyku saatine göre ayarlayın
2. Uykunun hemen ardından bebeğinizi yemek yemeye zorlamayın
3. Yemekten önce oyun oynayın
4. Öğünleri belirli bir sırayla ve belirli bir düzende verin
5. Bebeğinizi sağlıksız gıdalardan uzak tutun
6. Yemekten önce şeker, çikolata, gazlı içecekler vermeyin
7. Yemek yedirmek için ısrar etmeyin
8. Yemek sofrasına herkesin oturmasını sağlayın (aile sofrası kavramı)
9. Yemeği televizyonu kapatın, yemek zamanını neşelendirin
10. Yemek esnasında ilginizin tamamını ona verin
11. Yemek yemeyi çekici hale getirin, örneğin tabak içerisindeki bir çizgi film figürü gibi
12. Bebeğinizin yemeğini kendi yemesi için teşvik edin
13. Yemek tabağını tepeleme doldurmayın
14. Kolay çiğneyebileceği besinleri tercih edin
15. Bebeğinizin kendi damak tadını oluşturmasına izin verin
16. Yemek yedirirken acele etmeyin
17. Yemeğin soğuk ya da sıcak olmamasına dikkat edin
18. Korkutmayın, tepki göstermeyin
19. Yemekle oynamasına göz yumun
20. Doyduğunda yemek yedirmeyi bırakın