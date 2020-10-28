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GeriM. Berk Karaoğlu Gebelikte cinsel yaşam
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Haberler>Yazarlar>M. Berk Karaoğlu>Gebelikte cinsel yaşam

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
28.10.2020 - 11:25 |  Son Güncelleme:

Gebelikte cinsel yaşam

M. Berk Karaoğlu
M. Berk Karaoğlu
Uzman Klinik Psikolog
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M. Berk Karaoğlu
M. Berk Karaoğlu
pskm.berk@hotmail.com
Gebelikte cinsel yaşam
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Hamilelik dönemlerinde kadınlar fizyolojik olarak etkilendiği kadar psikolojik olarak da etkilenmektedir.

Hamilelikle birlikte dikkat edilmesi gereken birçok şey var fakat bunların arasında birçok “mit” de bulunmaktadır. Örneğin, en yaygın olan mitlere “Hamile kadın kutsaldır, dokunulmaz”, “Cinsel ilişki bebeğe zarar verir.” cümlelerini örnek verebiliriz. Eğer kişisel uzman doktorunuz hamilelik sürecini ve bebeği olumsuz etkileyecek bir durum belirtmiyorsa, cinsel hayatınıza ara vermenizi gerektirecek bir durum da söz konusu olmayacaktır. Bu konuda yayınlanan makaleler referans olarak alındığında, gebelikte son 4-6 haftaya kadar cinsel ilişki yaşanmasında bir problem olmadığı yetkili uzman doktorlar tarafından açıklanmıştır.

Gebelikte cinsel ilişkiden uzak durulması çiftleri psikolojik olarak nasıl etkiler?

Hamilelikte kadının yaşadığı fizyolojik değişiklikler (kilo alımı, çatlak oluşumu vs.) dolayısıyla psikolojisini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu dönemde, partnerinin de ondan uzaklaşması, kişinin kendisini beğenilmiyor ve arzulanmıyor olarak düşünmesine neden olabilmektedir. Hamilelikte cinsel ilişkinin kadında ağrı yapabileceği yine doğru bilinen yanlışlar arasında yer almaktadır. Öncelik tabii ki kişinin uzman doktorunun önerileri olmakla birlikte sağlıklı ilerleyen gebelik sürecinde yaşanılan cinsel ilişkinin ağrıya ve acıya sebebiyet vermeyeceği açıklanmıştır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta pozisyonlardır. Karnın büyümesinden kaynaklı olarak pozisyonlarda kısıtlanmaya gidilebilir. Fakat, cinsel ilişki sadece cinsel organların birleşmesinden ibaret olmadığı gibi, çiftler öpüşme, ön sevişme, erotik masaj gibi çeşitli alternatiflere yönlenerek cinsel doyumlarını sağlayabilirler. Özetle, hamilelik sürecinin öncelikle kadını psikolojik olarak etkilediği bu süreçte partnerinin desteği ve ilgisi önem arz etmekte olduğu gözlemlenmektedir.

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M. Berk Karaoğlu
M. Berk Karaoğlu
Uzman Klinik Psikolog
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