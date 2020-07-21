Ayrılık psikolojisi

Hele ki evlilik, çocuk yani aile düzeni varsa işin içinde yani bir nevi toplumun en küçük birimini oluşturuyorsanız, sadece duygusal ayrılıktan değil ailelerin ayrılmasından, maddi ayrışmalardan hatta varsa çocuğun geleceği ile ilgili kafanızda birçok düşünce oluşacaktır. Bu da duygu durumunuzu haliyle olumsuz etkileyebilecektir.

Tabii gönül ister ki her ilişki, evlilik, aile düzeni istenilen şekilde devam etsin ancak artık paylaşımlar bitme noktasına geldiğinde, ayrılık düşünüldüğünde birey olarak kendinizi ve sorumluluğunuz dahilindeki kavramları düşünmeniz gerekir. İlişki nasıl çok kolay kurulmadıysa, o denli çok kolay bir şekilde sadece ani bir öfke veya mutsuzlukla bir karar alınmamalı. Hatta profesyonel bir ruh sağlığı çalışanından destek alınması en sağlıklısı olacaktır.

Peki ya ayrılmaya yine de net olarak karar verdiniz, çok rahat mı gelişir bu süreç?

Bu sorunun cevabı eğer arada kuvvetli bir bağ, paylaşılanlar varsa, hele ki birdenbire karar alındıysa olumlu olmayacaktır.

* ”Bir daha asla mutlu olamayacağım”

* ”Beni bir daha seven kimse olmayacak”

* ”Ayrıldım çünkü başarısızım”

* ”Hep ben suçluydum”

* ”Yalnızım ve bu duyguya katlanamam” vs. gibi birçok olumsuz otomatik düşünceler birden sizi çökkünlüğe itebilecektir.



İşte o anlarda sıklıkla yapılan ama aslında dikkat etmeniz gereken birkaç davranış örneğini de sıralamak istiyorum.

* Alışveriş çılgınlığı (Var olan boşluğu doldurmak adına),

* Hemen bir ilişkiye, flörte başlamak,

* İlişkinin bitmemesi için benlik saygınızı aşacak davranışlarda bulunmak,

* İş veya şehir değişikliği,

* Tamamen eve kapanmak gibi psikolojide aşırı telafi diyebileceğimiz davranışlarda bulunmamak yararınıza olabilir.

Unutulmasın ki, o ilişkiden önce de vardınız sonra da var olacaksınız. Aslolan sizsiniz, o açıdan eğer elinizden geleni yaptığınıza inanıyorsanız kendiliğinize, kendinizi geliştirebileceğiniz noktalara odaklanın. Ve en önemlisi biraz ruh halinizi zamana bırakın ancak eğer bu süreç oldukça uzun bir süreye yayıldıysa psikolojik destek almak da mantıklı olacaktır.