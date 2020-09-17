Aldatılınca neler yaşanır?

Peki aldatılınca neler yaşarız?



Öncelikle her kayıp ve yas sürecinde olduğu gibi şok ve inkar süreçleri gelişebilir yani ilk başta inanmak istemeyebiliriz. Ani olarak öfke ve durumu açığa kavuşturma iç güdüsü karşımıza çıkabilir. Ancak biraz düşündükten sonra yüzleşmenin ve yüzleştirmenin yaratacağı olumsuz durumlar da aklımıza geliverir. İşte tam da o anda kafamızın içinde bir muhasebe başlayabilir ve mantık devreye girebilir. Normal zamanda kestirip atabileceğiniz, ilişkiyi bir kalemde bitirebileceğiniz davranış örüntüleri gerçekte yaşanabilecek bir hale döndüğünde düşünce çatışmaları başlayabilir. Durun korkmayın! Çünkü bu normal bir durum kendinize ihanet etmiyorsunuz sadece mantıksal yönlerini beyninizin düşünmeye ihtiyacı var. Ancak, tabii ki de hem duygusal, hem de mantıksal yönleri düşündükten sonra harekete geçmeye ve üstünü kapatmamaya ihtiyacımız var, sağlıklı olan da bu. Genellikle öfke, üzüntü, pişmanlık, keşkeler, mutsuzluk, çöküntü gibi bir çok duygu durumun aynı zaman diliminde yaşandığı fark edebilirsiniz. İşte tam da bu noktada bu duyguları oluşturan düşünceleri ele almak en anlamlısı olacaktır. Genellikle bu düşünceler şu cümlelere karşılık gelebilmektedir;



• Nasıl da fark edemedim (kendine öfke),



• Benim eksikliğimden oldu (suçluluk),



• Hep o arkadaşının suçu (öfkenin başka yere yönelmesi),



• Bundan sonra ilişki kuramam (mutsuzluk),



• Yapabileceğim bir şey yok çaresizim (çökkünlük) vs. gibi bir çok düşünce ve sonucunda duygu kafamızın içinde yer alır ve bedenimizi sarar.

Yukarıdaki örüntülerden en kötüsü ise bu olaya yönelik öfkenin içe aktarılmasıdır yani “Ben suçluyum” ve “Ben karar alamıyorum” noktasıdır. Bu duyguların hepsi olağandır ancak en sağlıklısı tüm yönleri düşündükten sonra eşinle konuşup karar alabilmektir. Bu süreçte profesyonel bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması önerilmektedir. Olası travmatik etkiler, depresif belirtiler ve anksiyete (kaygı) ile baş edebilmek adına yakınlarımızdan ziyade objektif bakabilen profesyonel bir göz daha sağlıklı bir yaklaşım sunabilecektir. Çünkü yakınlarımız duygu yoğunluklarıyla, kısıtlı bir bakış açısıyla hareket edebilir ve yarın, bir gün bu süreç aşılsa bile etkisi daha uzun süreye yayılabilecektir.



Aldatılma affedilebilir mi?



Kişilerin kültürü, kişiliği ve ilişki bütünlüğü gibi birçok değişkene göre değişebilecek olan bu sorunun cevabı tabii ki de böyle bir ihtimalin olduğudur. Ancak aldatılma affedilecekse iki sorunun cevabının net bir şekilde alınması gerekir;



1- Neden aldattın? (Duygusal eksiklik, cinsel, sosyal paylaşımlar vs.)



2- İleride bir daha bu durum yaşanırsa sonucu ne olur?