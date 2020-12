Çocuklarda koronavirüs pandemisi döneminde egzersizin önemi

Obezitenin önlenmesinde sağlıklı beslenme çok önemli bir yer tutmaktadır. Maalesef çocuklarımız bu dönemde abur cubur, hamur işi, yoğun karbonhidrat tüketimi ve fast food gibi sağlıklı olmayan yiyeceklerle beslenmek zorunda kaldılar, ayrıca mevcut şartlar dolayısı ile de zaten toplumumuzda az yapılan aktif spor ve egzersizler yapılamaz hale geldi ve obezite oranlarının artmasına yol açtı.

Çağımızın en ölümcül hastalığı olan CoVİD-19 çocuklarda genellikle herhangi bir bulgu göstermeden seyreder, fakat bazen çok ağır sonuçlara yol açabilen MIS-C (Multi sistem İnflamatuar sendrom) ile de karşımıza çıkabilmektedir. Son bir ay içerisinde çocuk yoğun bakım ünitelerine bu hastalar çok fazla oranda yatırılmakta ve bu çocukların saptanabilen en büyük risk faktörü de obezite olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası spor yapmak ve hareket etmektir. Evde kalan çocuklar odalar arasında maksimum 1500 adım ile gününü tamamlar iken; bu yüz yüze eğitimin olduğu dönemlerde 10000 adım gibi değerlere hatta çocukların kendi aralarında fiziksel aktivite gerektiren oyunları ile birlikte daha fazla rakamlara ulaştığı bilinmektedir. Evet spor ve hareket yaşamımız için bu kadar önemli bir etkendir. Sağlıklı beslenme ile birlikte spor, sadece çocuklarımızın fit görünmesini sağlamakla kalmayıp; ileride oluşacak kronik kalp hastalıklarını, akciğer hastalıklarını, mide bağırsak rahatsızlıklarını, eklem rahatsızlıklarını ve hatta psikiyatrik rahatsızlıkları bile önleyebilecek en ucuz yöntemdir.

Bulunduğumuz şartlardan dolayı asla vazgeçmeden elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirip; hareketli yaşamı mutlaka bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Amerikan Pediatri Akademisi, uygun yeterli ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın iyileştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını kabul etmekte ve her gün 1 saat egzersizi önermektedir.

Çocuğunuza sunabileceğiniz spor aktivitelerinde kısıtlamadan uzak olarak keyif aldıkları bir spor şeklini bulmalarını sağlamak, sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Çocuklarımız severek yaptıkları sporsal aktivitelerini uzun yıllar sürdürebilirler. Bu sayede erişkin hayatlarında daha sağlıklı ve zinde olup her türlü hastalığa karşı daha dirençli olurlar.

Yaş gruplarına göre sporsal aktivitelerin türü ve zamanı değişmektedir. Bebeklik döneminde her gün 30 dk kadar uyanık olduğu zamanlarda karnının üstüne yatırıp hareket etmelerini , bu egzersiz ile bebeğimizin boyun, bacak ve sırt kaslarının gelişmesini sağlayabiliriz. Oyun çocukluğu döneminde mutlaka dışarıda ebeveynler ile birlikte yapılacak yürüyüş ve serbest oyuna zaman ayırmalarını sağlamak gerekir. Günde 3 saatten fazla serbest oyun ve yürüyüş bu yaş grubu için yeterlidir. Okul öncesi dönem çocuklarında çocuklar arkadaşları ile birlikte yakalamaca, top oyunları gibi fiziksel güçlerini üst düzeyde kullanacakları oyunlara teşvik edilmelidir, günde 3 saatlik bu türden oyunlar ile çocuklarımızı okul öncesi zinde tutabiliriz. İlk okul çağındaki çocuklarımıza serbest oyun ve organize spor önerilmektedir. Haftanın her günü mutlaka bu aktiviteleri yapmalıdırlar ayrıca bu yaş grubunda haftanın 3 günü bir saatlik kas ve kemik geliştirici kültür fizik egzersizleri önerilmektedir. Ortaokul çağında yapılacak sporsal aktiviteleri çocuğumuzu sosyalleştirmek için büyük bir fırsat olarak görmeliyiz ayrıca bir spor dalına yönelme bu yaş grubunda gerçekleşebilir. Her gün bir saat normal serbest oyun ve egzersizi haftanın 3 günü 1 saat, kas ve kemik güçlendirici egzersiz (kültür fizik egzersizi) önerilmektedir. Lise çağındaki çocuklarımız ise daha önce kazandıkları sportif alışkanlıklarını kolaylıkla sürdürebilecek kapasitededirler. Yarışmalı sporlar bu yaş grubu için hem sosyalleşme hem de başarabilme duygusunu tatmaları açısından çok önemlidir.

Bu egzersizleri karantina döneminde yapamasak bile ev içinde ailecek yapılacak egzersizler vardır. En basitinden internetteki video kanalları üzerinden ailecek yapılabilecek çeşitli egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizleri ailecek birlikte en az 30 dk yapmanın çocuklarımıza inanılmaz faydalar sağlayabileceğini unutmayalım. Ayrıca aile içi sosyalleşmek ve güzel zaman geçirmek açısından bu tür grup egzersizleri çok önemlidir.

Egzersizin çocuğunuza sağlayacağı faydalar ise saymakla bitmez. Egzersiz obezite, kalp hastalığı ve diyabeti önlemeye, öğrencilerin okula odaklanmasına, derslerinde daha başarılı olmalarına, ergenlerin sigara ve uyuşturucu gibi kötü davranışlardan uzaklaşmalarına yardımcı olur. Zor uykuya dalma, sık sık uyanma gibi uyku problemlerini önler, fazla alınan kaloriyi yakar, kalp ve damar sistemini güçlendirir. Eklemleri, kasları ve kemikleri ne kadar çok çalıştırırsak o kadar güçlü olurlar ayrıca esneklikleri de artar. Düzenli egzersiz ile bazı romatizmal hastalıkların oluşmasını engelleyebileceğimiz gibi var olanların da düzelebilmesini sağlayabiliriz. Egzersiz stresi önlemekle birlikte bir çok depresif davranışı da engeller, sorunlarla daha çabuk başa çıkabilecek kendine güvenen bireyler oluşturur. Takım sporları ekip ruhunu almalarını, birlikte hareket edebilme özelliğini ve sosyalleşmeyi sağlar, ayrıca sportmenliği öğretir, spor yapan çocukların benlik saygısını artırır ve yaygın etki olarak mutlu bir çocuk, mutlu bir aile ve sonunda mutlak başarılı bir hayat sağlar.

Bu dönemde hangi egzersizi nerede yaparsak yapalım maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin çok çok önemli olduğunu unutmayalım.

Sevgiyle, sağlıkla ve sporla kalın…