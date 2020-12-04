Vajinal tampon kullanımı ve toksik şok sendromu

Toksik şok sendromu vajinal tampon kullanan kadınlarda görülen ve ciddi seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Uygun şekilde kullanıldıklarında vajinal tamponlar adet görülen dönemlerde hem kadınlar hem de bakireler için hayatı oldukça kolaylaştırmalarına ve bir risk taşımamalarına karşı yanlış kullanımda hayati tehlike yaratabilen hastalık tabloları ortaya çıkabilmektedir.

Toksik şok sendromu vajinal tampon kullanan kadınlarda görülen ve ciddi seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Uygun şekilde kullanıldıklarında vajinal tamponlar adet görülen dönemlerde hem kadınlar hem de bakireler için hayatı oldukça kolaylaştırmalarına ve bir risk taşımamalarına karşı yanlış kullanımda hayati tehlike yaratabilen hastalık tabloları ortaya çıkabilmektedir. En basit anlatımla toksik şok, bakteriler için oldukça iyi bir besi yeri oluşturan kanın vajinada uzun süre beklemesi sonucunda genital bölgede normal şartlarda bir soruna yol açmadan bulunan bakterilerin hızla çoğalarak yaydıkları toksinlerin kadının kanına geçmesi sonucu oluşmaktadır. Bu cümleden hastalığın nasıl önlenebileceği de anlaşılabilir: Vajinal tamponun uzun süre vajinada bekletilmeden sık sık yenisiyle değiştirilmesi gerekir.



Toksik şok sendromunun belirtileri



Adet dönemindeyseniz ve vajinal tampon kullanıyorsanız şu belirtilere karşı dikkatli olmalı ve doktora başvurmalısınız:



-Aniden yükselen ve 38 dereceyi geçen ateş

-Baş ağrısı

-Bulantı ve kusma

-İshal

-Bilinç değişiklikleri

-Vücutta yaygın kaşıntı

-Yaygın eklem ağrıları



Toksik şok sendromunun belirtileri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Kendinizde normal dışı bir şeyler olduğunu düşündüğünüz her durumda doktora başvurmalısınız.



Toksik şok sendromunu önlenmek



Bunun için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:



-En önemlisi vajinal tamponun kullanma talimatında belirtildiği şekilde sık sık yenisi ile değiştirilmesidir.

-Adet kanaması hafiflediği andan itibaren hijyenik ped kullanmak, geceleri tampon kullanmamak, hijyen kurallarına uymak gerekir.

-Tampon yerleştirmeden önce ve sonra ellerin yıkanması, hafif kanamalarda veya diğer akıntılarda hijyenik ped kullanmak mutlaka dikkat etmeniz gereken diğer noktalardır.