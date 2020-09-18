Hamilelikte evcil hayvan (kedi, köpek, kuş) bakımı

Şimdi tek tek bu noktalara değinelim...

Gebelik döneminde evde kedi beslemek

Kedilerin ve özellikle de sokağa çıkarılan kedilerin en büyük tehlikesi bazılarının dışkılarında toksoplazma adı verilen ve doğmamış bebekte enfeksiyon yarattığında ciddi durumlara yol açabilen bir parazitin bulunabilmesidir. Ev kedilerinde bu parazit nadir görülmekle beraber bu parazit kedinin dışkısıyla bulaştığından önlem olarak kedinizin dışkı kabını başka birinin değiştirmesini sağlayın. Kediyi sevmenizde, ona dokunmanızda bir sakınca yoktur.

Kedilerden insanlara bulaşabilen Toksoplazma (“Toxoplasma Gondi”) adı verilen etken parazitten kaynaklanan toksoplazmosis yani toksoplazma enfeksiyonunu barındıran diğer bir kaynak da çiğ kırmızı etlerdir.



Vücudunda toksoplazma etkenini barındıran kedilerden parazit insana kedi dışkısıyla direkt temas sonucu ellerin yıkanmamasıyla ağız yoluyla bulaşabilir. Yine kedi dışkısıyla bulaşmış sebze ve meyve türü gıdaların iyi yıkanmaması veya iyi pişirilmemesi sonucu da etken vücuda sindirim sistemi yoluyla girebilir.



Vücudunda toksoplazmaya karşı bağışıklığı olmayan bireylerde toksoplazma çok çeşitli hastalık tablolarına yol açarken anne adaylarına geçmesi durumda bebeklerde düşük, erken doğum, göz ve beyin kusurları gibi çeşitli sorunlara neden olabilir.

Toksoplazmaya bağışıklık olup olmadığını gösteren testler Toxo IgM ve ToxoIgG'dir. ToxoIgM testinin pozitif çıkması büyük olasılıkla hali hazırda geçirilmekte olan enfeksiyonu, ToxoIgG testinin pozitif çıkması ise büyük olasılıkla önceden geçirilmiş enfeksiyonu ve bağışıklığı gösterir. Şüpheli durumlarda bu testlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesi veya ToxoIgG avidite adı verilen ileri testlerin yapılması gerekebilir.

ToxoIgG pozitifliği tüm anne adaylarının ancak %1-3'lük kısmında mevcuttur ve tokspolazma etkenine bağışık olan bu anne adaylarının bebeklerinde gebelikte toksoplazma enfeksiyonu sorunu yaşama olasılıkları düşüktür.

Kedi besleyen anne adaylarının kediyle direkt temastan mümkün olduğunca kaçınmaları, kumunu eşlerine değiştirtmeleri veya kendileri değiştiriyorlarsa eldiven kullanmaları ve sonrasında ellerini iyice dezenfektan sabunla temizlemeleri hamilelik döneminde sorun yaşama olasılıklarını önemli ölçüde azaltır.

Sokağa çıkmayan, çiğ etle beslenmeyen ve veteriner kontrolleri düzenli olarak yapılan bir kediden toksoplazma bulaşma ihtimali son derece azdır. Bu nedenle hamilelik planlayan anne adaylarının kedilerinden vazgeçmeleri gerekli değildir.

Sokak kedileri toksoplazmayı genelde ufak oldukları dönemde geçirirler. Büyük kedilerin toksoplazma etkeni barındırma ihtimalleri azdır.

Kedi tırmalaması çoğunlukla toksoplazma bulaşmasına neden olmayan bir durumdur. Kedi tüyü ise toksoplazma barındırmaz.

Gebelik döneminde evde köpek beslemek

Köpeklerin herkese aşikar olan ancak günümüzde ender görülen kuduz hastalığı dışında en büyük tehlikesi "köpek kisti" adı verilen ve yine bir parazit tarafından oluşturulan sıklıkla karaciğer yerleşimli kistlerin oluşumuna neden olabilmeleridir (kist hidatik). Gebelikte bu enfeksiyon geçirildiğinde enfeksiyonun bebek üzerinde olumsuz bir etki yaratması beklenmemekle birlikte yine de köpeğinizin bakımını başka birinin üstlenmesinde fayda vardır.

Gebelik döneminde evde kuş beslemek

Evcil kuşların bakımı genellikle sorun yaratmaz.

Ancak yine de evcil de olsalar kuşlarda kampilobakter, salmonella, klamidya gibi bakterilerin ve çeşitli protozoonların bulunabileceği dikkate alınmalı ve kuş alırken veteriner tarafından bakımı ve muayenesi yapılmış bir yerden alınmalıdır. Özellikle papağanlar bakımları zor olması yanında etraflarını çok kirletirler ve ortamları çoğunlukla tozludur. Bu tür kuşların mümkünse bahçede veya yaşam alanından nispeten uzak yerlerde bulundurulması önemlidir. Tüm kuşlarda ama özellikle papağanlarda “chlamidia psittaci” adı verilen bir etken bakteri yoluyla oluşan psittakoz günümüzde ender olmakla beraber evinde papağan bulunan ve grip benzeri belirtiler gösteren bireylerde bu hastalıktan şüphelenilmelidir.

Gebelik döneminde evde kemirgen beslemek

Anne adaylarının bulundukları ortamlarda kemirgenlerden uzak durmaları daha uygundur.

Gebelikte hamster türü benzeri kemirgenleri beslerken veteriner kontrollerini aksatmamak ve onun önerilerine uymak çok önemlidir. Kemirgenlerdeki en büyük tehlike bu hayvanlardan insanlara "Lenfositik Koriyomenenjit virüsü(LCMV)" bulaşma ihtimalidir.

Gebelik döneminde evde sürüngen beslemek

Hamile kadınların birçok zararlı bakteri taşıyabilen iguana ve benzeri sürüngenler ile temas etmemesi uygun bir yaklaşımdır.