Giysi tercihi kısırlık için önemli olabilir

Geçtiğimiz sene Harvard Tıp Fakültesi’ne kısırlık nedeniyle müracaat eden 656 erkeği içeren bir anket çalışması yapıldı. Buna göre sıkı, dar iç çamaşır giyen erkeklerin sperm sayıları daha düşük kalmaktaydı. Araştırıcılar bunu, testislerin yukarı doğru sıkışarak vücuda yakın konuma gelmesine bağlamakta. Çünkü testisler normalde skrotum torbası içinde aşağı doğru sarkarak, vücudun normal ısısından 2-3 derece daha soğuk ortamda bulunur. Şayet vücuda yaklaşırlarsa ısıları da vücut ısısına yaklaşır ki bu da sperm üretimini bozar. Yüksek ısının sperm kalitesini bozduğu bilinen bir durum. Dolayısıyla sıkı, dar çamaşırların da sperm kalitesini bozarak kısırlığa katkıda bulunması beklenen bir durum olmalı.

Durum böyle olmakla birlikte, aynı yıllarda George Mason Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünden bildirilen bir başka çalışma ise aksi yönde sonuçlar yayınlayarak, iç çamaşır tipinin ne sperm sayısı ne de doğurganlık üzerine bir etkisi olmayacağını ortaya attı. Ancak bu çalışmaların planlanması ve veri toplama şekilleri ideal koşulları sağlamamakta. O nedenle de sonuçları değerlendirirken ihtiyatlı davranmalı.

Konuyu bilimsel açıdan değerlendirirsek, testislerin neden vücut dışında skrotum kesesi içinde yerleştiğini düşünmeliyiz. Bunun izahı, skrotum kesesinin daha serin bir çalışma ortamı sağlamasıdır. Burada ciltaltı yağ dokusu bulunmaz, dolayısıyla içeride sıcaklık da yükselmez. Diğer yandan, testisleri saran Dartos adlı kılıf, çevre koşullarına göre kasılıp gevşeyerek içeride ısı artışını dengeleyici bir işleve sahiptir. Son olarak da testislere temiz kan getiren arteriyal damarların, kirli kanı taşıyan venöz damarlar tarafından soğutulmasıdır ki bu sistem çok hassas bir denge oluşturur. Nitekim varikosel dediğimiz venöz damarlardaki aşırı genişleme durumu bu nedenle testislerde sperm üretimini bozmakta. Testislerde sıcaklığın artması; hücrelerde beslenme bozukluğu ve DNA hasarlarından ölümüne kadar geniş bir yelpazede sperm üretimini olumsuz yönde etkileyecektir.

Her ne olursa olsun, doğal yolla gebelik isteniyorsa, sperm sağlığını bozabilecek tüm olası faktörlerden kaçınmak en doğrusu. Nasıl sigaradan ve elektromanyetik dalgalardan uzak kalınmasına dikkat ediyorsak, sıkı ve dar iç çamaşırı ya da pantolon giymekten kaçınmak da günlük yaşantımızı engellemez, aksine sperm sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Netice olarak kısırlıktan korunmada bir önlem de bol, testisleri sıkmayan, pamuklu ve ince giysilerin tercih edilmesidir.