Erkeklerde resveratrol kullanımı kısırlığı tedavi eder mi?

Olgun sperm hücresinin çıkmadığı olguların yaklaşık %10’unda da son yıllarda uygulamaya başlanan yeni ROSI tekniği ile sonuç alınmakta. Ancak ROSI’nin de sonuç verebilmesi için testislerde en azından haploid dediğimiz olgunluk aşamasına gelmiş sperm serisi hücrelerin bulunması gerekir. Bunlar da yoksa geri kalan azospermik erkekler için ne yazık ki elimizde henüz başka bir teknik bulunmuyor. Böyle durumlarda bir yaklaşım da testislerde kök hücreleri uyararak tüp bebekte kullanılabilecek genetik olgunluk seviyesine gelmiş hücre sayısının artırılması olabilir. Bu amaçla çok sayıda deneysel çalışma yapılmış olmakla birlikte, ancak bir kısmında umut veren sonuçlar elde edilebilmiştir. Bunlardan biri de resveratroldür.

Resveratrol nedir?

Resveratrol çoğu bitkinin yapısında bulunan bir polifenoldür. Özelikle siyah üzüm kabuğu, üzüm çekirdeği, asma kök ve sapı ile yerfıstığı ve dut resveratrolün en fazla bulunduğu bitkilerdir. Bunun en önemli özelliği antioksidan olmasıdır, yani oksidatif stres nedeniyle sperm hücrelerinin genetik yapısında ortaya çıkacak DNA hasarlarını önlemesi. Ayrıca kanserden koruyucu, hücre yaşlanmasını önleyici, yaşam süresini uzatıcı etkileri de gösterilmiştir. Ancak ilginç olarak son yıllarda testislerde hasarlı kök hücrelerini besleyerek sperm üretimini yeniden başlattığı da gösterildi. Gerçekten de değişik nedenlere bağlı olarak sperm hücrelerini kaybetmiş farelerde resveratrol verildiğinde kök hücreler daha ileri olgunluk aşamasına doğru sperm hücresi üretebilmekte. Araştırıcılar resveratrolün bu etkisini, kök hücrelerin enerji kaynağı olan mitokondri fonksiyonlarını düzeltmesine ve hücre döngüsünde yer alan SIRT1 proteinini aktive etmesine bağlamakta. Ayrıca antioksidan etkisiyle de hücrelerin apopitoz dediğimiz programlı ölüm sürecine girmesini önleyerek yaşamlarına devam etmelerini sağlamakta. Resveratrol’ün nitrik oksit (NO) üzerinden cinsel aktivite bozukluklarını düzeltici özelliği de bulunmaktadır.

Resveratrol kullanımı nasıl olmalı?

Bilimsel veriler, antioksidan etkisinin yanı sıra azoospermik erkeklerde bozulmuş sperm üretimini düzeltmek amacıyla da resveratrol kullanımının faydalı olabileceği yönünde umut vermekte. Bunun yanı sıra resveratrolün etkisi doza bağımlı olup, yüksek dozlarda alınmasının hücreye zarar verebileceği de akılda tutulmalı. O nedenle mutlaka doktor kontrolünden geçtikten sonra kullanılması önerilir. Resveratrol kullanımında dikkat edilecek bir diğer konu ise kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamasıdır. Aksi takdirde pıhtılaşmayı geciktirerek kanamaya yol açabilir.