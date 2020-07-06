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Haberler>Yazarlar>İrem Kalkavan>Kolik nedir? Kolik bebek nasıl sakinleştirilir?
Yazarlar
06.07.2020 - 09:34, Son Güncelleme:

Kolik nedir? Kolik bebek nasıl sakinleştirilir?

İrem Kalkavan
İrem Kalkavan
Bebek Masaj Eğitmeni
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İrem Kalkavan
İrem Kalkavan
irem@lunababyspa.com
Kolik nedir? Kolik bebek nasıl sakinleştirilir?
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Bebeklerin uzun süren ağlama krizlerine ‘kolik’ adı verilir. Kolik bir hastalık veya tanı değil, sağlıklı bebeklerdeki şiddetli ve uzun süreli ağlama problemi için kullanılan bir terimdir. Nedeni henüz bilinmemekle beraber; sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması, artmış bağırsak gazı, bebeğin günlük rutinindeki değişiklikler gibi etkenlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Her 5 bebekten 1’inde görülen kolik aniden başlayabilir ve belirgin bir çözümü yoktur. Kolik bebek için gaz sancısı, daha zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkar.

Bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar, 4.-6. haftalar arasında en yoğun döneme ulaşır, çoğunlukla da 3 ayda sona erer. Kolik durumunun en önemli belirtisi, uzun süren ağlama nöbetleridir. Bunun dışında kolik belirtileri arasında;

Ağrılı yüz ifadesi,

Yüzde kızarma,

Elleri yumruk yapma ve sırtı geriye atma,

Şiş ve gergin karın,

Gaz çıkarma gibi durumlar bulunabilir.

Bebeğin her gün belirli saatlerde ağlama nöbetlerine tutulması, kolik belirtisi olabilir. Yine de bebeği doktora götürmek ve başka bir sorun olmadığından emin olmak için onu muayene ettirmek gereklidir. Bebeklerde fıtık, bağırsak düğümlenmesi, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu gibi problemler de çok ağlamaya yol açar ve bu tip durumlarda bebeğin kolik sorunu olduğu sanılabilir. Bunun için sık ağlama nöbetlerinde doktor kontrolü gerekebilir.

Bebeğin doğumu muhteşem bir dönemdir. Ancak bu müthiş deneyimi yaşarken endişe duymayan ve kendinden şüphe etmeyen nadir ebeveyn bulunur. Bebeğinizdeki huzursuzluk kimi zaman ebeveyn olarak kendinize güveninizde sarsılma yaşatabilir. Endişelerinizin, korkunuzun veya hayal kırıklığınızın bebeğinizin ağlamalarına neden olup olmadığını merak edebilirsiniz. Ancak bebeğiniz sizin yakın bir gözlemciniz olsa da karmaşık duygularınızı okuyabilecek kadar olgunlaşmamıştır.

Bebeğinizi sakinleştirmekte zorluk yaşıyorsanız, uygulayabileceğiniz birkaç şey var… Öncelikle kendinizi suçlamadan, sadece yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul edin ve bu yardımı aldığınızdan emin olun:

-Onu kucakta veya bebek arabasında gezdirebilirsiniz.

-Sarılarak rahatlatıcı ninni ve şarkılar söyleyebilirsiniz.

-Hafif/alçak sesli müzik dinletmeniz faydalı olabilir.

-Kucakta veya beşikte sallayabilirsiniz.

-Karnına ılık yağ ile masaj yaparak rahatlatabilirsiniz.

-Karnına ılık havlu koyabilirsiniz.

Ilık bir banyo yaptırabilirsiniz.

Kendi arabanıza bindirip gezdirebilirsiniz.

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İrem Kalkavan
İrem Kalkavan
Bebek Masaj Eğitmeni
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