Bebeklere gaz ve kolik ağrıları için özel masaj

Bebeğinizin her gün gazı olduğunu ve çıkaramadığını görmek biz anneleri çok üzüyor. İşte bu bebek masajı tekniği tam bebeğinize göre. Öncelikle işe karın bölgesine masaj yaparak başlamalısınız.

Masajı uygularken…

Masajda bebeğin sakinlik durumu çok önemlidir, bebeğin keyifli olması ve çok tok olmaması gerekir. Bebeğinizin masaj yaptırmak isteyeceği bir zaman dilimi belirlemelisiniz. Örneğin sabah uykusundan kalktığı zaman en ideal zamanlardan birisidir. Bebeğinizi sırt üstü gelecek şekilde düz bir zemine yatırarak…

-Hangi elinizi kullanıyorsanız o el ile göbek deliğinin bir parmak üzerinden işaret ve orta parmağınızla saat yönünde daireler çizerek başlayabilirsiniz.

-Daha sonra saat yönünde daireleri tam saat başlarında parmağınızı o yönde durdurarak devam edin.

-Yani göbek deliğinden başladınız, saat 9’da durun, ovmaya devam edin. Saat 12’ de durun. Devam edin saat 15’te durun, derken bir tam günü bitirin.

- Bu masajı gazının çok olduğu dönemde her gün tekrarlayabilirsiniz.

Bebeğinize masaj ile enerji verin

Bebekler de bazen tıpkı biz yetişkinler gibi güne keyifli başlayamayabiliyorlar.

Örneğin diş ağrısı, akşam çok uyandığı için halsizlik, yenidoğan döneminde ise dış dünyaya adaptasyon ya da büyüme ağrıları yaşayabiliyorlar.

Anneler olarak bu duruma bebeği doyurarak ve pış pışlayarak bir yere kadar gidebiliyoruz bazen. Bazen annelerin de pili bitiyor.

Bebeğimizin gelişim sürecinde en büyük desteği ona masaj yaparak sağlayabilirsiniz. Gün içinde yapılan masajın bebeğin büyümesindeki ağrılara, fizyolojik ve motor becerilerine iyi geldiği uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. O halde bebeğinizin enerjisine kavuşması için çok pratik bir tekniği anlatmak istiyorum:

-Bebeğinizi sırt üstü yatırın ve işe ayaklardan başlayın. Parmak ucuna yapılan masaj bebeklere en çok kan akışını sağlayan bölgedir.

-Bebeğinizin küçük parmaklarını kendinize doğru tek tek çekin. Ayaklarla devam edin, ayağın iç kısmı Çin tıbbına göre iç organları temsil eder. Bebeğinizin ayağının iç kısmına yumuşak bir dokunuşla ileri geri ovma hareketini 3-4 kez tekrarlayabilirsiniz.