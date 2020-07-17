Bebek gelişiminde egzersizlerin önemi ve uygulamaları

Altı ay iki yaş arası bebeklerin aylık gelişim süreci içerisinde egzersiz hareketleri uygulamaları hem fiziksel hem de ruhsal anlamda oldukça önemlidir. Bu nedenle anne ve babalar, bebeklerine dönem özelliklerine uygun egzersizler yaptırmalılardır.

Bebek egzersizinin faydaları nelerdir? Nasıl uygulanır?

Egzersiz yapan bebeklerde, bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi hızlanıyor; bebeğin eklem ve kasları gelişiyor. Bebeklerin vücut yapıları daha sağlam ve şekilli oluyor. Bebeklikte ve ileride oturma bozukluğu olmuyor. Bebeklik döneminde başlanan egzersizler, kasları güçlendirdiği ve kas gelişimi sağladığı için çocukluk çağında spora yöneliş ve sporu yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetişiyor. Ayrıca bu çocuklarda, omurga şekil bozuklukları ya da eklem deformeleri daha az görülüyor.

Egzersiz, bebeğin cesaretlenmesine ve sosyal gelişiminin ilerlemesine de yardımcı oluyor. Spor ya da egzersiz yapan çocukların okul döneminde kendine güvenleri ve okul başarıları artıyor.

Yapılan bazı araştırmalarda egzersiz yapan bebeklerin iştahlarında artış görülmüştür. Egzersiz yalnız vücudu geliştirmekle kalmaz, uyku saati geldiğinde uyumayan ve huysuzluk eden bebekler için de çok etkili bir yöntemdir.

2-6 ay bebek egzersizleri

2-6 aylık bebeği sırt üstü yatırıp, elleriyle başparmağınızı tutmasını sağlayın. Kendi parmaklarınızı da onun bileklerini kavrayacak şekilde tutun ve bebeğin kollarını önce sağ sonra sol kol olmak üzere tek tek, yavaş yavaş geriye, yukarı kaldırın. Kollar karşılıklı uyum içinde olmazsa, bu hareket biraz zorlayıcı olabilir.

Bebeği yüzükoyun yatırıp baş kısmı size dönük ve başparmağınız bebeğin avucunun içinde olacak şekilde bileklerinden kavrayın. Yavaş yavaş, çok az olmak üzere ilk kaldırışı yapın.

Özellikle bebeklerin baş kontrolü 2-3. aydan sonra başlar. Bu egzersizlerin uygulanması ile olası sinir sistemi gelişim geriliği de erken saptanabilir.

Onu zorlamamaya özen gösterin.

6-12 ay arası bebek egzersizleri

6- 12 aylık bebeklerde, 0-6 aylık dönemde yapılan hareketlerin sayıları artırılarak egzersiz yaptırılabilir. Gün içinde tekrarları 15′e çıkarılabilir. Özellikle 6. ve 7. aydan sonra bebeklerin eklemlerindeki esneklik azaldığı için zorlayıcı hareketlerden kaçınmak gerekir.

Başlangıç düzeyinde koltuk altlarından tutulmak şartı ile 6 ay sonrası başparmakla bebeğin avucunun içine el konularak bileği kavranır. Bebek, öne, arkaya ve sağa, sola doğru sallanır. Bu hareket bebeğe düzgün bir vücut yapısı sağlayacaktır.

1 yaş sonrası bebek egzersizleri

1 yaşından sonra çocuklar yürümeye başladığı için egzersizler önemlidir. Yine bu dönemde belli kas gruplarını çalıştırmak için oyuncaklardan yararlanılabilir.

Çocuk, sırt üstü yatırılır ve ayak bileğinden tutularak boşlukta kalana kadar yavaş yavaş yukarı doğru kaldırılır. Kısa bir süre asılı kaldıktan sonra çocuk yerine bırakılır ve tekrarlanır. Tüm bu hareketler yumuşak bir zemin üzerinde gerçekleştirilir.

Çocuğu elleri üzerinde yüzükoyun yatırıp elleri yerde olmak üzere dizleri ve baldırlarından tutarak kaldırın, elleri üzerinde yürümeye teşvik edin. Bu hareketler kısa mesafeye oyuncaklar koyarak da tekrarlanabilir.