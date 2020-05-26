Bebeğiniz ile evde yapabileceğiniz aktiviteler

Yeni doğmuş bir bebek, kendisine dair hiçbir şey bilmez ve yaşamını devam ettirebilmesi için tamamen çevresine ve reflekslerine bağımlıdır. Bilindiği üzere bebeklerin ilk 1 yılı gelişimi açısından çok önemlidir. Bebek masajının eşsiz faydalarıyla bebeğinizin duyularına katkı sağlayabilir, ona vücudunu keşfetmesi için olanak tanıyabilirsiniz. Son zamanlarda çocuklardaki duyusal uyarılmanın önemi, uyarılma eksikliğinin gelişimi engelleyebileceği, çocuğun zihinsel, fiziksel ve duyusal gelişiminin bebeklikten itibaren desteklenmesi gerektiğini söylemiştir.

Ebeveyn olarak bizlerin de bebeğimizin bu gelişimine katkı sağlamamız için köşemde bazı uygulamalara yer vermek istedim.



Bebeklerimizin kişisel bakımlarında ve gelişimlerinde bebek masajı ne kadar önemliyse, oyun ve aktivite de o kadar önemlidir. Bebeğinizin sakin, karnı tok ve çok yorgun olmadığı bir saat diliminde anlatacağım aktiviteleri yaptırabilirsiniz.

1- Emeklemek için oyuncağa uzan aktivitesi

Pek çok bebek bilinenin aksine siz destek vermedikçe emekleme eylemini gerçekleştirmez. Bu da demek oluyor ki anne olarak bizlerin üzerine düşen çok fazla şey var.



O zaman yere kalın bir örtü serip bebeğimizin en sevdiği oyuncakları önüne koyuyoruz. Yüz üstü pek durmayı sevmeyen bebekler için de aynı uygulama bebeklerin sevdiği oyuncaklarla yapılınca hem bebeğinizin yüzüstü durmasını ve kollarını güçlendirmesini sağlayacak hem de öne doğru emekleme adımlarına yardımcı olacaktır.

2- Anne saklandı sen de saklan aktivitesi



Bebeklerin özellikle 5. ve 6. ayını doldurduktan sonra hecelemesi ve ilk kelimeleri çok önemlidir. Bu aktivitede hem siz hem de bebeğiniz çok eğlenecek. Oyunu oynarken önce anne olarak biz oyunu başlatacağız. Üzerinize örtü örtüp kafanızı kapatabilir ya da sadece ellerinizle yüzünüzü kapatıp "Anne nerede?" diye sormalısınız. Sonra aynı şeyi bebeğinize uygulayıp onun gözlerini veya kafasına örtü örtüp ismini söyleyerek "Sen neredesin?" demeliyiz.



Bu oyunda bebeğiniz, hem anne sözcüğünü iyice pekiştirecek hem de refleks olarak sizi arama, takip etme becerisi gelişecektir.

3- Mutfak gereçleri oyunu yani evcilik



Eskiden annelerimizin bizim önümüze koyduğu ve "Bu çocuğun çok oyuncağı var ama yine de tava tencere ile oynuyor" dediği bir aktivite bu. Özellikle 8. aydan sonra oynanabilecek, bebeğinizin ilgisini çekebilecek bir oyun. Bebeğinizin sürekli oyuncakları ile oynadığı alana evde kullanmadığınız, küçük, kırılmayacak, zararsız bir iki tencere veya tava alarak oyuna başlıyoruz.



Doğruyu söylemek gerekirse; her bebek keşfedene kadar bir şaşırsa da en sevdiği oyun ve gelişime en çok katkısı olan aktivite halini alıyor. Çabuk sıkılmadan oynayabileceği, ses çıkarabileceği, el ve kol koordinasyonunu geliştirebileceği, müziğin gücünü keşfedeceği bir oyundur.

4- Minderlerden ev yapma aktivitesi



Bu da bilindik ama bebeğinizin gelişimine yardımcı olan bir aktivitedir. Bebeğiniz için evin koltuklarından minderler alarak küçük bir bebek evi inşa edebilirsiniz. Bu onun çok hoşuna gidecektir. Sosyal becerilerinin gelişmesine, kaba motor becerilerinin artmasına ve hayal gücünün gelişmesine fayda sağlayacaktır.