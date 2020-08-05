6 ay ve üzeri bebekler için masaj

Bu dönemde masaj rutininize, bebeğinize şarkılar, tekerlemeler ve oyunlar da katabilirsiniz. Masaj hareketlerinizi, bebeğinizin artık daha aktif olduğu bu gelişim evresine göre değiştirin.

Masaj, bebeğinizin özgüvenini ve diğerleriyle iletişim kurma becerisini geliştirmeye ve ayrıca vücut koordinasyonunu sağlamasına ve güçlenerek yürümeye hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

Bacak masajı

Bacak masajı, bebeğinizin vücut farkındalığını artıran eğlenceli bir aktivitedir. Bebeğiniz de bu hareketten keyif almaya başladığında, harekete bir şarkı ile siz de eşlik edebilirsiniz. Bebeğinizin de katılabilmesi için, şarkıyı daha yavaş söylemeyi unutmayın.

Ellerinizle, bebeğinizin bacağına, üst bacaktan ayak bileğine doğru masaj yapın. Bebeğinizin bacakları uzunsa, dizlerinden ayak bileklerine doğru da yuvarlayabilirsiniz.

Sırt



Bebeğiniz dik oturmak istiyorsa, masajınızı da bu duruşa uyum sağlayacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bebeğinize bu pozisyonda masaj yaparak, onun destek almadan oturmaya alışmasına yardımcı olabilir ve sırt kaslarını güçlendirebilirsiniz. Bu masaj, aynı zamanda, uyku öncesinde yapabileceğiniz, sakinleştirici bir aktivite olacaktır.

İki elinizi kaydırmalı olarak bebeğinizin boynundan poposuna doğru kaydırın ve hareketi tekrar edin. Bebeğiniz, siz ona masaj yaparken bir oyuncak ile oynamak isteyebilir.

Kibar hareketler



Bebeğin vücut koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olacak bir dizi fiziksel egzersizden oluşan nazik hareketler, omurgayı düzeltir ve bebeğinizin esnekliğini artırır. Bir masaj sınıfına katılarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz, aşağıda da bir örnek verilmiştir.



Kapat-kapat-kapat-aç



Bebeğinizin kollarını üç kez göğsünün üstünde birleştirin, önce bir kolu, sonra diğer kolu altta kalsın. Sonra, kollarını nazikçe açarak esnetin. Hareketin ritmi şöyle olmalı: kapat-kapat-kapat-aç. Hareketi tekrar edin.

Hareketinizi bebeğinizi öperek ve kucaklayarak bitirin.

Sevgiler…