LGS'ye girecek olan öğrencilerimiz için kritik tavsiyeler

Pandemi ve karantina süreçlerinin ardından çocuklarımız artık bir yıldır hazırlandıkları ve gelecekleri için önemli bir basamak olarak görülen ergenliklerinin başındaki bütün hormonal dengesizliklere inat mücadelelerinin sonuna çok yaklaştılar.

Hayallerine kavuşmaları için çocuklarımıza bir tavsiyem var:

"Sevgili çocuklar, bunca aydır, zorlu süreçlerden geçerek emeklerinizin karşılığını almaya çok yaklaştınız. Unutmayın ki aileniz ne olursa olsun her zaman yanınızda, sizler her şeye rağmen umudunuzu yitirmediniz ve her birinizin güçlü bireyler olarak hayatlarına devam edeceğine eminiz."

Sizler için yaklaşan sınav anına kadar yapmanız gerekenlere gelecek olursak;



-Her uyandığınızda hayallerinizi gözünüzün önüne getirin.

-Konu eksikliklerine odaklanmak yerine azalan konularla birlikte bolca çözülmesi için yayınlanan soruların sizlere kattıklarını hatırlayın.

-Sınav anına kadar bunları alışkanlık haline getirmek ve sınav sürecine daha rahat bir zihinsel yapı ile girmek için önemli olan nokta bu yolda yaptığınız çabaların sürekliliği olduğunu unutmayın.

-Güne hedefleriniz için harcadığınız çabayı hatırlayarak başlamanız sizi daha iyi hissettirecek ve oluşan kaygılarınızın dengeye gelmesine yardımcı olacaktır.

-Gün içinde yaptığınız blok çalışmalara ara vererek kendinize zaman ayırın ve bolca dikkatinizi kaygılarınızdan ziyade emeklerinizin karşılığını alacağız andaki serinkanlı duruşunuzun önemine yoğunlaştırın.

-Ayrıca düşüncelerinizdeki pozitif yoğunluk sizi gün içinde daha dinç yapar. Sınavın kötü geçeceğini aklınıza getirerek güne başlamamalısınız. Üretkenlik ve verimlilik açısından bolca tebessümle günlerinizi geçirip hayallerinize aslında ne kadar yakın olduğunuzu hatırlamayı ihmal etmeyin.

-Bolca toprakla temas halinde olup çimlerin ve güneşin tadını çıkarın. Sınavdan sonraki süreçte normalleşme başladığında yorgunluğunuzu atacağız anlar yakın ve harika bir gelecek için yaptığınız onca yıllık emeklerin karşılığını ilerleyen yıllarda daha fazla alacağınızı kendinize bolca hatırlatmayı unutmayın.

-Ayrıca bol su için, vücudunuzdaki stres seviyesini dengelemesine destek olarak iyi bir öncünün varlığını arttırmış oluruz. Ayrıca uyandıktan sonra içeceğiniz bir bardak su, mental ve fiziksel performansınızın daha iyi olması için katkı sağlayacaktır.

-Gün içinde aileniz ile bolca sohbet edin ve motivasyon videolarındaki başarı hikayelerini dinleyin. Birçok zorlu hayattan gelen insanların nelerle karşılaştığını görünce birçok olayı aslında gereksiz büyüttüğünüzü anlayacaksınız.

Hepinize başarılar diliyor, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda bile gayretinizi hayallerinizden eksik etmediğiniz için sizinle gurur duyuyorum.