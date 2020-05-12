LGS’ye az kaldı… Sınava girecek öğrencilerin motivasyonunu güçlendiren öneriler

Ne yazık ki, süreçten olumsuz etkilenen birçok öğrenci için motivasyon düşüşleri ile birlikte hedeflerinden uzaklaşma ve öğrenilmiş çaresizlik belirtileri baş göstermeye başladı.

Kendimizi izole yaşama alıştırırken ruhumuz da buna eşlik etti fakat gerekli enerjiyi dört duvar arasında olduğumuz müddetçe atamadık, herhangi bir sebep olmadan kendimizi yorgun ve bitkin hissettik. Biz yetişkinler olarak bu süreci kolay atlamak adına hem zihinsel hem de fiziksel mücadele içindeyken çocuklarımızın sınav sürecinde motivasyonlarında dalgalanmaların olması gayet doğal karşılanmalıdır.

Bu yazımızda, başta motivasyon kaybı yaşayan çocuklarımızın aileleri olmak üzere tüm LGS ailelerine yönelik son bir ayda uygulayabilecekleri en doğru ve işlevsel tutumları ele aldık. Biliyorsunuz ki, ebeveyn desteği, çocukların akademik performanslarında önemli bir rol oynar.

İzole yaşam süreci ile beraber, birçok ailede uyku ve yemek düzeni değişti. Bu sebeple acil olarak uyku ve beslenme alışkanlıklarında gerekli olan disiplini hayatınıza katmalısınız. Eğer çocuğunuzu uyandırdığınızda, sizler uyumak için tekrar yatağınıza dönerseniz, kendini yalnız ve kötü hissedecektir. Bu sebeple de verimsiz bir gün yaşayabilir. Onunla birlikte sizler de düzenlerinizi değiştirmelisiniz.

Bunun için yapmanız gerekenler;

Öğün atlamamaya özen gösterin, abur cuburlardan, özellikle de doğal şeker içermeyen gıdalardan uzak durmanızda fayda var.

Sınıf rehber öğretmeninizden veya okulunuzun rehberlik servisinden acil olarak son ay için hızlandırıcı bir eylem planı isteyin, hangi kaynakları ve konuları gözden geçirmesi, hangi denemeleri bitirmesi gerektiğini takip edin. Her ne kadar karmaşık bir zamandan geçiyor olsak da bir programın olması çocuklara güven verecektir.

Çocuğunuzun evde çözdüğü denemelerde kullanması için örnek boş optik kağıtları edinin, cevapları ona işaretlemesini isteyin. İmkanınız varsa evinizin ufak bir bölümünü sadece “deneme” çözeceği yer olarak kullanmasına özen gösterin. Gerçek sınavın başlama saatiyle aynı saatte başlayın ve eş değerde süre tutun, zaman konusunda asla taviz vermeyin. Denemelerde çözemediği veya anlamadığı sorular varsa sınav bitiminde birlikte çözün, gerekirse destek alın.

taviz vermeyin. Denemelerde çözemediği veya anlamadığı sorular varsa sınav bitiminde birlikte çözün, gerekirse destek alın. Hiç anlayamadığı konuları en baştan öğrenmeye başlamak yerine bildiği konulara odaklanarak soru kaçırmamak hedeflenmelidir.

Paragraf sorularında sorun yaşayan bir çocuğunuz varsa ve kitap okutmakta zorlanıyorsanız uyumadan hemen önce 15-20 adet paragraf sorusu çözmesini sağlayın.

Sınav motivasyonu için ipuçları

Peki, bunları yapabilmek için çocuğumun motivasyonu nasıl sağlayabilirim, hedeflerini belirlemesine nasıl yardımcı olabilirim?

Birçok ebeveyn gibi bu soruları soruyor olabilirsiniz, size vereceğim uygulanabilir ipuçlarıyla çocuğunuzun motivasyonunu tekrar kazanabilirsiniz. Unutmayın, motive olmuş öğrenciler, motive olmayan öğrencilere göre daha yüksek performans sergiler.

Öncelikle çocuklarınızla hedefleri ve hayalleri hakkında konuşmalısınız. Bu noktada farkındalık kazanılması gereken nokta; hedef ve beklentilerin birbirlerinden farklı olduğudur. Hedef, beklenerek değil sadece mücadele edilerek elde edilir. Beklenti ise sadece bekleme eylemini içerir.

İmkanlarınız dahilinde, çocuğunuzun en yakın birkaç arkadaşı ve ailesi ile görüntülü bir sohbet planlayın. Bu görüşmede, onların hedeflerini anlatmalarını ve sınava kadar olan süreçte programlı ve disiplinli çalışacaklarına dair birbirlerine söz vermelerini isteyin.

Çocuklarınız hedeflerinden uzaklaşmış hissedebilir, bu çok doğal. Böyle anlarda onları an ’a döndürmeye gayret edin. “Şu an ne yapabiliriz?” sorusu sizin için kurtarıcı olacaktır. Çocuğunuzla beraber ev yapımı içecekler hazırlayıp içebilir, kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra ders planına geri dönebilirsiniz. Bu sayede kendini biraz daha toparlamış ve enerjik hissedecektir. Hedeflerini ne zaman uzak görmeye başlarsa, onunla en yakın anın, şimdi ’nin tadını çıkartmayı deneyin.

’a döndürmeye gayret edin. sorusu sizin için kurtarıcı olacaktır. Çocuğunuzla beraber ev yapımı içecekler hazırlayıp içebilir, kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra ders planına geri dönebilirsiniz. Bu sayede kendini biraz daha toparlamış ve enerjik hissedecektir. Hedeflerini ne zaman uzak görmeye başlarsa, onunla en yakın anın, ’nin tadını çıkartmayı deneyin. Haftalık çalışmalarında hedefler belirlemeyi ihmal etmeyin ayrıca soru sayılarına ve deneme netlerine göre onu ödüllerle desteklemeniz hiç de fena olmayacaktır. Hedeflenenin altında performans gösterirse ödülü küçültün ama kaldırmayın.

Motivasyonun en işlevsel ve kalıcı olanı içsel motivasyondur. Çocuğunuzun kendi kendini motive etmesine destek olun.

Başarının altında yatan sebeplerin en önemlisi doğru motivasyondur

Unutmayın, sınav bitecek ama çocuğunuz ile ilişkiniz devam edecek, bu süreçte yıpratıcı olmamaya çalışın. Uzun vadede ise çocuklarınızın hedef belirleyip uğruna gayret sarf etmelerini istiyorsanız, önce sizin hayatınızda hedefler olmalı ve onun için sıkı çalışmalısınız, istikrarı ve disiplini örnek alınacak bireyler olun.