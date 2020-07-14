LGS sonuçları, tercih dönemi karmaşası ve yurt dışı kariyer

Dünyanın ve ülkemizin hazırlıksız yakalandığı pandemi sürecinde, hem öğrencilerimden hem de öğretmen arkadaşlarımdan aldığım dönütler, çocukların yılmadan mücadele ettikleri yönünde oldu.

Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kala, bizlere çok önemli görevler düşmektedir. Yurt içinde kariyer hedefi isteyen çocuklarımızın ne yazık ki çıkış noktaları genellikle fen liseleri olarak görülürken, diğer alternatifler göz ardı edilmektedir. Gelecek ile ilgili mesleklere baktığımızda en az bir zanaat sahibi olmaları, akran ilişkilerindeki tutumlar, kendilerini gerçekleştirmeleri konusunda attıkları adımlar gibi daha birçok değişkenin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın LGS sürecinde yaşadıkları tempoyu lise yıllarına da taşımaları bu yüzden çok önemlidir.

Özel okul tercihleri konusunda ebeveynlerden çok fazla soru almaktayım, bu sebeple cevapları ve akla takılanları bu haftaki yazımda detaylıca açıklamanın daha yararlı olacağını düşündüm.

Özel okullar (özellikle azınlık okulları), yılların birikiminden kaynaklı, kendi içlerinde duygusal hafızaları olan, kendi okul kültürlerini (mezun dayanışması, öğrenci iklimi, öğretmen kalitesi gibi) ve evrensel değerlerini barındıran bir yapıya sahipler. Eğer çocuğunuzun hayali yurt dışında okumak ve kariyer yapmak ise azınlık okulların ağırlıklı olarak verdikleri dil eğitimine göre yurt dışındaki üniversitelere kabul konusunda daha avantajlı olabilmektedirler.

Yılların verdiği birikim ile bazı liselerimiz de azınlık okullar gibi, kendi kültür ve aidiyet kavramları ile birlikte uluslararası seçkin üniversitelere öğrencilerini hazırlamak adına, kendi gelişim alanlarına yönelik farkındalıklarını artırarak ve akademik başarılarını yükseltmek için günceli takip ederek, mevcut alt yapılarına göre düzenlemektedirler.

Yurt dışı kariyer hedefi konusunda hayalleriniz var ve önceliğiniz İngilizce ağırlıklı bir kariyer ise kayıt yaptırmak istediğiniz okulların IB (Uluslararası Bakalorya) ya da AP (İleri Düzey Yerleştirme Programı) seçeneklerini iyice araştırarak, yolunuza bu programları uygulayan okullar ile devam edebilirsiniz.

Aynı programların Almanya’da kariyer hedefi olan öğrenciler için GIB, Fransa’da ise Campus France üzerinden başvurular yapılmakta olup, IB veya buna denk bir diploma programını bitirme şartı aranmaktadır. Türkiye’deki Fransızca dil eğitimi veren (Seçmeli dersler haricinde ağırlıklı olarak bu dil ile öğretimlerini sürdüren) ve buralardan mezun olan öğrenciler, Fransızca dil bilgisi sınavlarından muaf olmaktadırlar. İtalya’da kariyer yapmak isteyen öğrenciler ise IMAT gibi sınavlara hazırlanabilecekleri gibi lise yıllarından itibaren İtalyan Diploması programını seçerek, Uluslararası Eğitim Sınıflandırması Standardı’na göre 3 seviyesinde diplomaya sahip olabilmektedirler.

3 seviye kavramı; Lise seviyesini temsil etmekte olup çocuğunuzun iyi bir seviyede dil yeterliliğine ve akademik beceriye sahip olduğunu göstermektedir.

Eğer bütün bunları düşünmüyorsanız ve çocuğunuz yurt içinde bir kariyer planlıyorsa, puanına göre listenizi hazırlayıp, istediği bölümü en çok hangi lisenin kazandırıp kazandırmadığına bakmanız faydalı olacaktır. Tüm bu öncüllerden sonra asıl dikkat etmemiz gereken nokta; öğrencilerimizin lise sıralarında bohçalarına koyduğu yeni nesil beceriler olacaktır.

Özel veya devlet okulu farketmeksizin yurt dışında kariyer hedefleyen öğrencilerin veya üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatına yurt dışında atılacak öğrencilerin, lise kademesinden itibaren entelektüel birikimlerini geliştirmeye yönelik eylemlerde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bu kazanım, iş hayatlarından ziyade üniversite hayatlarında, akranları arasında pozitif yönde farklılaşmalarını sağlayarak, okuyacakları bölümlerin yurt dışı değişim programlarına kabullerinde ön plana çıkaracaktır.

Daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz eğer Dünya Ekonomik Forum’u Mesleklerin Geleceği Raporu’na erişerek bireylerin sahip olması gereken becerileri inceleyebilir, çocuklarımızı ve bizleri gelecekte nelerin beklediğini görebilirsiniz.

Unutmayınız ki gelecek “Kendi Rönesans’ını gerçekleştiren çocukların ellerinde şekillenecektir.”