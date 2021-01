Pavones’in öyküsü

Tüm bu farklılıklar içinde ormanın en göz alıcı üyesi kuyruğunu sere serpe açtığında tüm hayvanları güzelliği ile büyüleyen tavus kuşu Pavones’miş. Bu ormandaki hayvanların sürekli birbirlerine sordukları tek soru şuymuş “Pavones nasıl bu kadar güzel ve asil olabiliyor?” ve en nihayetinde toplanıp ormanın bilgesi baykuşa gitmişler. “Sen anlat bilge baykuş, bu asaletin sebebi nedir?” diye sormuşlar. Baykuş da başlamış anlatmaya…. “Her şey Pavones’in gizli gücünden geliyor. Onu daha önce güzelliğini kıskanıp zehirlemeye çalışan çok oldu. Değişik bitkiler yedirip onu öldürmek istediler ama bilmedikleri şey şuydu; Pavones’in midesinde özel bir simya var. Her zehri yuttuğunda bu özel simya ile zehri yaşam enerjisine dönüştürdü. Sonra da her yere bu yaşam enerjisini kustu. Her dönüşümden sonra kuyruğunda göz alıcı renklerde desenler oluştu. Zorlandıkça dönüştü; dönüştükçe güçlendi; güçlendikçe güzelleşti…” Baykuşu dinleyen tüm hayvanlar daha da etkilendiler bu öyküden. Güçlükleri, acıyı dönüştürmenin büyüsüydü tüm bu güzelliğin sebebi. Anladılar. Pavones’in ormanda her salınmasında ona olan saygıları arttı.

Bir varmış, bir yokmuş…

Yıl olmuş 2021… Çok zorlu bir senenin ardından yepyeni bir seneye girmişiz. Eskittiğimiz senede yorulmuşuz, hastalanmışız, kayıplar yaşamışız, güçlüklerle mücadele etmişiz, başarılarımız olmuş elbet, güzellikler, aşklar, yeni hayatlar da eklemişiz hayatlarımıza. Lakin en çok sevdiklerimize sarılamamak, ağız dolusu karşılıklı kahkahalar atamamak zorlamış bizi. Ama kadim bilgeden dinlediğimiz öykü kulaklarımıza fısıldamaya başlamış… “Pavones’in gücünü hatırla… Yola bu öykü ile devam et…” Zorluklarımızı kendi özümüzde dönüştürmek, içimizdeki simyaya güvenmek yeni senede yolumuzun ışığı olacakmış. Her ne yaşamış olursak olalım yaşama daha sağlam daha güzel devam edebilmenin en güzel yolu buymuş. Güçlenirken çevremize göz alıcı renkler ve vazgeçilmez enerji vermemizin en sağlam yolu buymuş. Bu hikaye de sonunu henüz bilmediğimiz, yola devam ederken yazacağımız eşsiz bir hikaye olacakmış… Yola çıkanların ortak duası yolculuğun sağlıkla, bereketle, bahtla, iyi niyetle geçmesiymiş… Hepimize keyifli yolculuklar, yolumuz açık olsun.