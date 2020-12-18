Yılbaşında sağlıklı beslenme önerileri

Bu yıl 80 saatlik yılbaşı karantinası olduğu için durum geçtiğimiz yıllara göre daha farklı. Dışarıda planlanan yılbaşı programları, yemekleri ve partileri yerini evimizde sımsıcak bir kutlamaya bıraktı. Hafta sonu karantinaları dahil bu süreçte kendinizi sürekli mutfakta, buzdolabının önünde buluyorsanız; bu süreci kendinizi daha çok dinlemeye, yeni hobiler edinmeye, sevdiğiniz aktiviteleri yapmaya ayırmalısınız. Yılbaşı akşamı biraz daha rahat davranmak, gönül rahatlığı ile yemek yemek için beslenmenize birkaç gün önceden dikkat etmelisiniz. Özellikle hareketsiz kaldığımız bu karantina günlerinde hafif, sağlıklı ve sebze ağırlıklı yemeklerle yılbaşı akşamına hazırlık yapılmalıdır. Örneğin yoğun karbonhidrat alımınızı kısıtlayıp (pilav, makarna, hamur işi yiyecekleri), tatlı ve şerbetli yiyeceklerden uzak durup, bu dönem alkol almayabilirsiniz. Daha çok su içmek ve evde imkan dahilinde yürüyüşler yapmak size iyi gelecektir.

Yılbaşı akşamı planınız alışılagelmiş bir kutlama ise evde ziyafet var demektir. Fırından yeni çıkmış kestaneler, iç pilav dolgulu tavuklar hindiler, çeşitli mezeler, alkollü içecekler, tatlı seçenekleri ve ardından gelsin meyveler, patlamış mısırlar… Bu akşam suçluluk duygusu duymamak için, birkaç gün önceden de beslenmenize dikkat ettiyseniz; artık bugün, “Ne yedim?”, “Ne kadar yedim?”, “Kaç kalori aldım?” gibi düşünceler ile kendinize yüklenmeyin. Gelin yılbaşının ertesi günü tüm bu yiyip içtiklerinizi nasıl kolayca tolere edebiliriz bunlardan bahsedelim.

1 Ocak sabahı enerjinizi toplamak için yeterli vitamin alımına ve bol sıvı almaya özen göstermelisiniz. Sabah uyandığınızda 1 adet portakal ve yarım nar suyunu karıştırarak güzel bir taze meyve suyu ile güne başlayın. Bu aldığınız C vitamini size iyi gelecektir. Kahvaltınızda ise peynirli bol mantarlı ya da maydanozlu güzel bir omlet, yanında da taze demlenmiş güzel bir kahve uyanmanıza yardımcı olacaktır. Kokulu otların verdiği ferahlıktan yararlanmak için gün içerisinde ayran veya kefiri taze nane, fesleğen, reyhan gibi otlarla blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Bu karışımın doyuruculuğunu arttırmak için içerisine yulaf ezmesi veya chia tohumu da ilave edebilirsiniz. Ara öğünlerde rezene, melisa, ıhlamur gibi bitki çayları içmek sindiriminizi kolaylaştırır. Akşam yemeği olarak da bol yeşillikli haşlanmış yeşil mercimekli veya ton balıklı güzel bir salata tercihiniz olabilir.

Herkese sevdikleri ile birlikte geçireceği çok güzel bir yıl diliyorum.