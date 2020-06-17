Detoks mucizesi gerçekten mucize mi?

Detoks programları genellikle sebze ve meyve suları ile yapılan arınma programlarıdır. Oysa ki, günlük enerji ihtiyacımızı sadece sebze ve meyveden değil; protein, karbonhidrat ve yağ içeren besinlerden dengeli tüketerek karşılamamız gerekiyor. Tek çeşit besin grubu ile beslenmek önemli makro besinlerin vücuda eksik alınması demektir, bu da birtakım problemlere neden olabilir. Sadece sebze ve meyve suyu kişinin günlük aktivitesi için yeterli olmadığından halsizlik, yorgunluk, tansiyon ve şeker düşüklüğü meydana gelebilir. Çünkü bu programların kalorileri hesaplandığında tamamen açlık diyeti olduğu ortaya çıkmaktadır ve aç kalmak vücut için arındırıcı değildir. Amacımız vücudu arındırmak, metabolizmayı dinlendirmek ise yine bol sebze ve meyve tüketerek yanında da protein, sağlıklı karbonhidrat ve yağ ekleyerek diyete devam edilmelidir.

Sebze ve meyveler yeterli vitamin-mineral alımı için çok önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, bağırsak ve sindirim sistemi sağlığında, kalp damar hastalıklarının önlenmesinde bol posalı bu besinlerin yeterli miktarda tüketimini tabii ki öneriyoruz. Burada dikkat edilecek konu sebze ve meyvelerin sıvı şeklinde değil posaları ile birlikte vücuda alınmasıdır.

Bu sıvı detoksların sağlıklı beslenme içinde yer alabilmesi için beraberinde balık, az yağlı peynir, yumurta, yoğurt, süt gibi protein kaynakları ve lif içeren yulaf, çavdar veya tam buğday makarna gibi karbonhidrat türevleri ile birlikte tercih etmeliyiz. Proteinler vücutta hücre yenilenmesi ve metabolizmanın çalışması için gereklidir, karbonhidratlar ise vücuda enerji veren makro besin ögeleridir. Çok düşük kalorili beslenmek vücuda alınan besini de idareli kullanacağından detoks ile sonuç elde edemezsiniz. Özellikle kilo kaybetmek için 2-3 gün bu şekilde beslenmek metabolizmayı yavaşlatır ve uzun dönemde de geri kilo almanızı kolaylaştırır.

Sadece sebze ve meyve suyu içerek değil, gereksiz tüketilen; yağ, şeker, kızarmış yiyecekler, asitli içecekleri de azaltırsanız detoks yapmış sayılırsınız. Bu programlar ile 2-3 günlük sürelerde kişide kilo kaybı olur ancak bu kas ve su kaybı olacağı için önerdiğimiz sağlıklı bir zayıflama değildir. Yağ dokusunu azaltmak için her besin çeşidinden size özel miktarlarda ayarlanmış bir program ve düzenli fiziksel aktivite yapmanız gerekmektedir.