Çağımızın hastalığı: Obezite

Obezite beraberinde diğer pek çok hastalığın oluşma riskini de arttırır. Başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına sebep olabilir ve yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiler.

Obez miyim? Riskli grupta mıyım?

Obeziteyi belirlemek için Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (BKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilir. BKİ’ye göre zayıflık, fazla kiloluluk ve obezite sınırlandırılması vardır. Beden kitle indeksiniz 25.99’un üstünde çıktıysa bu size bir sinyaldir, toplu hafif şişman fazla kilolu gruba girdiniz demektir. 30’u bulan beden kitle indeksi ise şişman yani obez gruptasınız demektir.

Obezitenin nedenleri nelerdir?

Obezitenin en önde gelen nedenlerinden ikisi yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğidir. Aldığınız kalori ve harcadığınız enerji arasındaki denge sizin kilonuzu belirlemektedir. Eğer yaktığınız kalori miktarından fazla kalori alıyorsanız kilo almaya başlarsınız. Bunların yanında yanlış beslenme alışkanlıkları da önemli nedenler arasında. Hazır gıda tüketimi, çok yağlı, çok şekerli, çok tuzlu gıda tüketimi, tek tip beslenme, öğün atlama gibi yapılan yanlışlar obeziteye davetiye çıkarıyor. Yapılan çalışmalar genetik faktörlerin de göz ardı edilemez oranda olduğunu gösteriyor. Aile de obezite hastalığı olan kişilerin genetik olarak bu hastalığa yakalanma riskleri yüksektir. Tüm bunlara ek olarak kullanılan ilaçlar, psikolojik faktörler, hastalıklar kişilerin kilo alımında etken olabilir.

Obezite tedavisi neyi amaçlar?

Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmaktır. Aynı zamanda bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırıp ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Obez ve morbit obez kişilerde kilo kaybı kısa sürede ulaşılır bir hedef olamasa bile sağlıklı bir yaşam tarzı için bireylerin motive olabileceği gerçekçi hedefler konulabilir.