Kadına şiddet toplumumuzun kara lekesi

Bu kara lekeyi sorguladığımda bu hayatta hepimizin bu lekeyi çıkartmak için bir görev edinmesi gerektiği gerçeğinden kendimi alamıyorum.

Geçmişte başladığımız ve halen yürütmekte olduğumuz kadına şiddetle ilgili yaptığımız projede saptadığımız bazı bilgileri sizlerle paylaşarak konunun ne kadar gerçek ve aynı zamanda can acıtan detayları olduğunu aktaracağım.



Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor, ilişki içindeki sahiplenme duygusuna.

Gerçek sahiplenme; saygı duyma, sınırları ihlal etmeme ve güvendir.

Yalancı sahiplenme; en çok yaşadığımız, güvensiz kontrolcülük ve sürekli verilen suçluluk hissidir. Sizi yalandan sahiplenen kişi sizi asla haklı bulmaz ve her zaman tutamayacağı sözler verir. Özür dilemek bir şeyi bir daha yapmamak anlamına gelir, tekrarlamak anlamına gelmez. Bu yüzden sahiplenmek özürden ve tekrardan geçmez.

Kadına şiddet projemiz de Türk kadınına şiddet gösteren 34 erkek profili saptadık. Bu erkek profillerinin temelinde yatan 4 ana duygu vardır.

1-Güç

2-Cinsellik

3-Haz

4-Merhamet (şiddet gösteren kişinin kendine hissettiği duygu)

Sizlere şiddet gösteren erkek profillerinden en yaygın olan 2 tanesini aktaracağım.

Profillerden birisi; kendi yok sayıldığı için hayatta hep var olma çabasına girmiş kişilerdir.

Kendi yok sayıldığı için kendini hayatta var etme çabasına girmiş ve hayatında başarı duygusunu yaşamamış erkekler, var olabilmek için şiddet gösterir. Nedeni kendine hissettiği var olamama ve başarısızlık duygusudur.

Bir diğeri size çok tanıdık gelecek profildir. Çünkü bu profil toplum tarafından çok sevilen insanlardır. Kişide yetersizlik duygusuna eşlik eden var olamamak, başarısızlık ve belirsizlik duygusudur. Burada çarpan etkisini enerjik durum yapar. Bu kişiler bu kadar olumsuz duygu karşısında kendilerini var etmek için karşı cinse çok verici sevgi dolu, bonkör davranır. Sosyal çevreye karşı oldukça duyarlı ve sevecen insanlardır. Fakat yetersizlik duygusunu hissettiğinde ve ilişkide belirsizliği yaşadığında şiddete başvurur.

Gördüğünüz gibi hayatta kötü şeyler beklediklerinizden değil, beklemedikleriniz den geliyor gerçeğini kabul etmeniz gerekir. İlişki kurduğunuz insanların bir şiddet potansiyeli içerebileceğini aklınızdan çıkarmayınız. Hayatınızda var olan insanları tanımaya çalışın gerçek kişilikleriyle birlikte. Kara lekesiz ve şiddetsiz bir toplum dileğiyle.

Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.