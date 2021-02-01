Zıp zıp tavşan havuç avında (Toplama işlemi)

Eğitim hayatına başlayan birçok çocuk matematiğe karşı önyargılı olurlar. Bu sebep ile derste başarılı olamayacaklarını düşünürler. Bu düşünce ile matematik dersine adapte olamayan çocukların ileriki dönemlerde eğitim hayatlarında zorluklar çektiği gözlemlenmiştir. Aslına bakarsanız hayatımızın her alanında bizlere lazım olan ve hayatımızı kolaylaştıran matematik dersine karşı çocuklarınızın ilgisini çekmek zannedildiği kadar da zor değil.

Algılarının açık olduğu okul öncesi eğitim döneminde çocuklarınıza matematiği sevdirecek, eğlenirken öğretecek bir oyun ile geldim bugün sizlere...

Zıp zıp tavşan havuç avında

Malzemeler

Ayakkabı kutusu

Kağıt havlu rulosu

Yapıştırıcı

Çeşitli renklerde kartonlar

Yapılışı

Ayakkabı kutusunun sağ tarafından rulo geçecek şekilde iki adet delik açılır.

Ayakkabı kutusunun ön tarafından rakamların görüneceği büyüklükte iki adet pencere açılır.

Ayakkabı kutusu istenilen temada süslenir. Ben orman teması seçtim.

Rulolar ilgi çekici bir renkte kaplanır ve üzerine sayılar yazılır.

Ayakkabı kutusunun ön taraftaki iki pencere arasına artı işareti konulur.

Turuncu kağıttan havuç şekiller çizilir.

Çevrilen sayılar toplanır ve çıkan sonuç kadar havuç zıp zıp tavşana ulaştırılır.

Not: Hayvanlar değiştirilerek oyun çocuğunuzun ilgi alanına göre hazırlanabilir.

Tavşan-havuç

Köpek-kemik

Maymun-muz gibi

Bu etkinlik 5 yaş sonrası için uygundur.