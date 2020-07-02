Zarları atalım (Sayı-renk oyunu)

2-6 yaş arası çocuklar sayıları ve geometrik şekilleri ilgi çekici bulur. Sayıları öğrendiklerinde etraflarındaki her şeyi saymaya başlar. Genellikle üç yaş itibariyle matematik öğrenimi başlamıştır diyebiliriz. 2,5 -3 yaş arasında 1-3 arasındaki sayıları; 3’ten itibaren de diğer sayıları çocuğunuza anlamıyla öğretmeniz mümkündür.

Biz de bundan yola çıkarak Ömer ile 1-3 arası sayılar ile ilgili bir oyun oynadık. 1 ve 2'yi anlamla saymaya başladı, ancak ritmik olarak ezbere 1-10 arası sayabiliyoruz artık. Oynadığımız oyunda sayıları öğrenirken, renkleri de pekiştiriyoruz.

Malzemeler

Yeşil fon kartonu

Kahverengi fon kartonu

Gazoz kapağı

Ponpon

2 adet küp oyuncak

Minik noktacıklar

Yapıştırıcı

Yapılışı

Yeşil ve kahverengi fon kartonundan ağaç şekli kesilir.

Ağacın üzerine gazoz kapakları yapıştırılır.

Küp oyuncağın birisinin çevresine noktacıklar yapıştırılır.

Diğer küp oyuncağa ise sayılar yapıştırılır.

Oynanışı

Çocuğunuzdan zarları atması istenir.

Gelen sayı kadar renkteki ponpon maşa yardımı ile gazoz kapaklarına yerleştirilir.

Örneğin 3 ve kırmızı zarını attıysak 3 adet kırmızı ponpon yerine yerleştirilir.

Kazanım

Sayıları öğretir.

Renkleri öğretir.

Maşa ile aktarma çalışması yapar.

Maşayı kullanırken küçük kasları çalışır.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

İyi eğlenceler, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere…