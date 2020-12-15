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GeriHande Dinçel Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri
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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Yazarlar
15.12.2020 - 13:08 |  Son Güncelleme:

Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri
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Benim için yeni yıl demek; sevdiğim kişiler ile bir masanın etrafında birlikte olmak demek. Özenerek hazırlanan yemekler, aileyle, dostlarla gece yarısına kadar kahkahalar atıp, herkesin yüzünde gülümseme olan bir gece demek...

2020 yılı bizler için zorlu ve sıkıntılı geçti. Yaşanan pandemi süreci herkesi yıprattı. Bu sene kalabalık sofralar yerine daha sakin bir ortam oluşturup evlerimizde olacağız. Çekirdek ailemiz ile beraber olacağımız bu günde evlerinizi ışıklandırıp daha keyifli bir ortam yaratabiliriz diye düşündüm. Bu aktiviteye tabii ki miniklerimizi de katarsak bol eğlenceli bir etkinlik zamanı geçirmemizi sağlayabiliriz.

İlk olarak evinizin bir köşesinde yılbaşı ağacı süsleyebilirsiniz. Ağaç süsleme deyip geçmeyin, o süsleri ağaç dalına takarken miniklerin küçük kaslarını çalışacak.

Her ne kadar uzun süredir denk gelemesek de yeni yıl demek kar ve kardan adam demek aslında. Evinizin camları için kar tanesi ve kardan adam yaparak daha sevimli bir ortam yaratabilirsiniz.

Şimdi el yapımı yılbaşı süslerinin malzemelerine ve hazırlanış aşamalarına bakalım…

Kar tanesi 

Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Malzemeler

Kar tanesi deseni

Silikon

Yağlı kağıt

Beyaz boya

Yapılışı

Kar tanesi deseni yağlı kağıdın altına yerleştirilir.

Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Yağlı kağıdın üstünden silikon ile kar tanesi şeklinin üzerinden geçilir.

Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Donan şekil yağlı kağıttan çıkarılır ve beyaz renge boyanır.

Kardan adam

Malzemeler

Beyaz fon kartonu

Kırmızı fon kartonu

Siyah fon kartonu

Düğme

Yapılışı

Beyaz fon kartonundan kardan adam şekli kesilir.

Siyah kartondan şapka kesilir ve kardan adamın başına yapıştırılır.

Kırmızı kartondan atkı kesilir ve boynuna takılır.

Düğmelerden göz ağız yapıp turuncu kartondan burun takılır.

Her malzemeden iki tane kesip önlü arkalı yapılırsa hem evin içinden hem de evin dışından görülebilir.

Cama kardan adam ve kar taneleri yapıştırılır.

Camın alt kısmına pamuklar yapıştırılarak kar görüntüsü verilir.

Renkli baskı ile küçük çam ağaçları çıkarılır ve cama asılır.

Ve süslenmemiz hazır...

Bu etkinliği yaparken minikleriniz ile kardan adam ve yeni yıl şarkısı söyleyebilirsiniz.

Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri

Kardan adam şarkısı

Haydi, gelin çocuklar

Kardan adam yapalım

Burnuna havuç Takalım

Üşüyor bu havada

Boynuna şöyle saralım

Atkıyı Ver Atkıyı Al

Süpürge Nerde Süpürge Burda

Atkıyı Sar Boynuna

Koy Süpürgeyi Koluna

Yeni yıl şarkısı

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl

Bizlere kutlu olsun

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl

Sizlere mutlu olsun

 

Eski yıl sona erdi

Yepyeni bir yıl geldi

Bu yıl olsun mutlu bir yıl

Bu yıl olsun hey hey

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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