Yeni yıl için ekonomik ve el yapımı yeni yıl süsleri
Benim için yeni yıl demek; sevdiğim kişiler ile bir masanın etrafında birlikte olmak demek. Özenerek hazırlanan yemekler, aileyle, dostlarla gece yarısına kadar kahkahalar atıp, herkesin yüzünde gülümseme olan bir gece demek...
2020 yılı bizler için zorlu ve sıkıntılı geçti. Yaşanan pandemi süreci herkesi yıprattı. Bu sene kalabalık sofralar yerine daha sakin bir ortam oluşturup evlerimizde olacağız. Çekirdek ailemiz ile beraber olacağımız bu günde evlerinizi ışıklandırıp daha keyifli bir ortam yaratabiliriz diye düşündüm. Bu aktiviteye tabii ki miniklerimizi de katarsak bol eğlenceli bir etkinlik zamanı geçirmemizi sağlayabiliriz.
İlk olarak evinizin bir köşesinde yılbaşı ağacı süsleyebilirsiniz. Ağaç süsleme deyip geçmeyin, o süsleri ağaç dalına takarken miniklerin küçük kaslarını çalışacak.
Her ne kadar uzun süredir denk gelemesek de yeni yıl demek kar ve kardan adam demek aslında. Evinizin camları için kar tanesi ve kardan adam yaparak daha sevimli bir ortam yaratabilirsiniz.
Şimdi el yapımı yılbaşı süslerinin malzemelerine ve hazırlanış aşamalarına bakalım…
Kar tanesi
Malzemeler
Kar tanesi deseni
Silikon
Yağlı kağıt
Beyaz boya
Yapılışı
Kar tanesi deseni yağlı kağıdın altına yerleştirilir.
Yağlı kağıdın üstünden silikon ile kar tanesi şeklinin üzerinden geçilir.
Donan şekil yağlı kağıttan çıkarılır ve beyaz renge boyanır.
Kardan adam
Malzemeler
Beyaz fon kartonu
Kırmızı fon kartonu
Siyah fon kartonu
Düğme
Yapılışı
Beyaz fon kartonundan kardan adam şekli kesilir.
Siyah kartondan şapka kesilir ve kardan adamın başına yapıştırılır.
Kırmızı kartondan atkı kesilir ve boynuna takılır.
Düğmelerden göz ağız yapıp turuncu kartondan burun takılır.
Her malzemeden iki tane kesip önlü arkalı yapılırsa hem evin içinden hem de evin dışından görülebilir.
Cama kardan adam ve kar taneleri yapıştırılır.
Camın alt kısmına pamuklar yapıştırılarak kar görüntüsü verilir.
Renkli baskı ile küçük çam ağaçları çıkarılır ve cama asılır.
Ve süslenmemiz hazır...
Bu etkinliği yaparken minikleriniz ile kardan adam ve yeni yıl şarkısı söyleyebilirsiniz.
Kardan adam şarkısı
Haydi, gelin çocuklar
Kardan adam yapalım
Burnuna havuç Takalım
Üşüyor bu havada
Boynuna şöyle saralım
Atkıyı Ver Atkıyı Al
Süpürge Nerde Süpürge Burda
Atkıyı Sar Boynuna
Koy Süpürgeyi Koluna
Yeni yıl şarkısı
Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl
Bizlere kutlu olsun
Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl
Sizlere mutlu olsun
Eski yıl sona erdi
Yepyeni bir yıl geldi
Bu yıl olsun mutlu bir yıl
Bu yıl olsun hey hey