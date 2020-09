Yaratıcılığı geliştiren atık materyal çalışması

Merak ve keşif yapma isteklerinin zirvede olduğu okul öncesi dönemde, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini destekleyecek etkinlikler yapmak, hem anne babalar hem de öğretmenler olarak en büyük görevler arasında yer alır. Çocuklarda öğrenme, taklit ederek gerçekleşir.

Çocuklara bir konu anlatılırken, çocuğun en yakın çevresinden, daha önce bildiklerinden, başlamak bir öğrenme ilkesi olarak kabul edilir. Çocuklar yakın çevresinde gördükleri, kendilerinin içinde oldukları sosyal çevrede daha rahat öğrenirler. O yüzden anne babaların ve öğretmenlerin çocuklarıyla birlikte yapacağı etkinlikler, çocukların çevrelerinde sıkça karşılaştıkları materyaller kullanılarak yapıldığında daha etkili sonuçlar üretir. Bu materyaller, yumurta kutuları, pet şişeler, plastik bardaklar, ip ve kumaş parçaları gibi günlük hayatta bizzat dokundukları, hissettikleri artık materyallerdir. Artık materyaller, günlük hayatta kullandığımız, geri dönüşüme izin veren: plastik eşyalar, şişeler, kumaş ve ip parçaları, demir parçaları, CD’ler, piller, düğme, ataç gibi küçük parçalardır.

Artık materyaller kullanarak, çocuklar yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini dile getirirler. Yumurta kutusundan civciv yapmayı, plastik bardaklardan ahtapot yapmayı, kese kağıdından kukla yapmayı, boş CD’lerden köpek yapmayı, çikolata kutusundan araba yapmayı öğrenen çocuklar, çevrelerinde gördükleri her artık materyali bir amaç için kullanmayı öğrenirler. Çevrelerindeki materyallere farklı bir pencereden bakabilme becerisi kazanırlar. Materyalleri daha verimli kullanarak çevreyi koruma bilinci kazanırlar. Yumurta kutusundan yengeç yapan çocuk daha sonra aynı materyal ile farklı hayvanlar veya nesneler yapmak için uğraşır. Beynini yaratıcı düşünmeye zorlar, zihninde sürekli beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretmeye çalışır. Her yeni fikir onun için bir sonraki fikre öncülük eder.

Okul öncesi dönemde, artık materyaller kullanılarak yapılan etkinlikler, çocuklara;

Yaratıcı düşünme becerisi,

Hayal gücünü fark etme ve kullanabilme becerisi,

Çevreye karşı duyarlı olma bilinci,

Yeni fikirler üretme ve yeniliklere açık olma becerisi,

Olaylara farklı bakış açılarından bakabilme becerisi,

Problem çözme becerisi kazandırır.

Not: Görsellerde gördüğünüz çalışma 2.5 yaşındaki oğluma aittir. Artık materyallerden oluşan bir kutuyu kendisine verip dilediği gibi yapıştırmasını istedim. Çalışma süresince ne yapışkanı sürmesine ne de yapıştırmasına karışmadım. Tamamen kendi çalışma ürünüdür. Eline aldığı her malzeme ile ne yapmak istediğini sordum, çalışması bitince tek tek yaptıklarını sorarak ne olduğunu kağıda not aldım.