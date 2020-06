Waldorf eğitimi nedir, ne işe yarar?

Waldorf, çocukların bütüncül eğitimi esasına dayanarak hazırlanmış bir eğitim sistemidir. Kurulan Waldorf okulları sanat, ruhsal değer ve sosyal becerileri esas alıyor.

Waldorf okullarına devam eden çocukların, devlet okullarındaki çocuklara göre yeni şeyler öğrenmeye daha açık, okulda daha fazla eğlendiklerini ve hayata daha mutlu bir açıyla baktıklarını kanıtlayan araştırmalar mevcuttur. Yine yapılan bazı araştırmalarda Waldorf eğitimi alan çocukların daha düzenli ve yaratıcı oldukları kanıtlanmıştır.

İşte Waldorf eğitiminin benimsediği 6 altın kural…

Çocuklar yarış aracı değildir

Çocukların her biri farklı doğada, farklı kişilikte ve farklı duygu düşüncelerde gelişir. Her çocuğun kendine özel bir gelişimi vardır. Bu sebeple her çocuğun farklı ihtiyaçları olabileceğini kavrayıp onları sahip olmadıkları davranışları uygulamaya zorlanmamalıdır.

Bir masal okuyucusu olun

Hikayeler çocukların dil gelişimini, yaratıcılıklarını ve zekasını geliştirir. Waldorf eğitimi hikayenin okunmaktan çok anlatılmasının daha faydalı olduğunu söylüyor. Anlatılan hikayeler çocukların hayal dünyasını daha çok geliştirir.

Anlık üretilen hikaye anlatımı zor olsa dahi, her açıdan daha faydalıdır. Küçük çocuklar bir hikayeyi defalarca isterler, böyle bir durumda sizler isteklerini yerine getirirseniz çok mutlu olacaklardır.

Doğayla iç içe olun

Dışarıda oyun oynamak, bir çamura zıplamak, yağmurda yürümek çocukların yaratıcılığını güçlendirir. Doğanın çocuklar üzerindeki yatıştırıcı etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Yaşadığı dünyayı daha rahat algılamasını sağlar.

Çiçek koklamak ve ekmek, taş ve yaprak toplamak, böcekleri ve ağaçları incelemek doğayla bağ kurmak için birer fırsattır.

Onlara oyun oynamayı öğretin

Waldorf eğitimi, oyuncak ne kadar basit ise o kadar yaratıcılığı destekler düşüncesindedir. Oyuncakların doğal olmasının altını çizer.

Waldorf eğitimi çam kozalakları, deniz kabukları, ip, bez, taş, kağıt parçası, düğme gibi aklınıza gelebilecek her türlü çevre dostu artık materyalleri destekler.

Günlük rutinleriniz olsun

Waldorf okullarında güne "çember saati" ile başlanır. Bu zaman dilimi çocukların o haftaki temalar ile ilgili (örneğin hayvanlar, mevsimler v) parmak oyunu, şarkı ya da kitap okudukları zaman dilimidir.

Rutinler çocuklara güven verir. Çocukların belli bir düzene alışıp ilerleyen yaşamlarında daha tertipli olmasını hedefler.

Sanata yer verin

İşte bu kural Waldorf eğitiminin temel yapısıdır.

Sanata yer verin kuralı ile çocuklarımızın yaratıcılıklarını destekleyici oyunlar oynamasına fırsat verip, belli kalıplar içerisinde oynamaya zorlamamak demektir.

Bir çocuğun oyuncakları ne kadar az ve ne kadar sade ise o kadar yaratıcıdır düşüncesine sahiptir. Oyuncakların ortada ya da toplu bir kutuda karışık halde bulunmasından ziyade; her oyuncak türü için ayrılan sepetlerde bulunmasını tavsiye eder Waldorf Eğitimi ve bu düzenin çocuklar üzerinde çok fazla yararı olduğunu vurgular.