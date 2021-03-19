Tuzdan kum boyama

Bunun üzerine kendi kum boyamızı kendim yapmaya karar verdim. Yaptığımız kum ile oyun kuvvetinde sayı ve şekil çalışması yaptık. Duyusal oyun oynadık. Bir materyal ile birçok etkinlik yapabilme fırsatı bulduk.

Malzemeler

Tuz

Parmak boya



Yapılışı



Tuzun içine az miktarda parmak boya katıyoruz ve yoğuruyoruz.

Boya tüm tuza bulanınca yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz.

Izgara konumuna getirdiğimiz fırında nemini alıp kurumasını sağlıyoruz.

Ara ara tuzları karıştıralım ki tüm tuzlar nemini salsın.





Kazanımlar

Sayı ve şekil çalışması yapar

Farklı dokuları hisseder

Küçük kasları gelişir

NOT: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.