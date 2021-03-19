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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Tuzdan kum boyama
Yazarlar
19.03.2021 - 10:08 |  Son Güncelleme:

Tuzdan kum boyama

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Tuzdan kum boyama

Ömer kum boyamayı çok sever. Koskoca resimlerden oluşan kum boyalarda küçücük paketlerde kum çıkması aktif etkinlik yapmamızı engelliyor. Böyle olunca Ömer de eğlenceli zaman geçiremiyor.

Bunun üzerine kendi kum boyamızı kendim yapmaya karar verdim. Yaptığımız kum ile oyun kuvvetinde sayı ve şekil çalışması yaptık. Duyusal oyun oynadık. Bir materyal ile birçok etkinlik yapabilme fırsatı bulduk.

Tuzdan kum boyama

Malzemeler

Tuz
Parmak boya

Yapılışı

Tuzun içine az miktarda parmak boya katıyoruz ve yoğuruyoruz.

Boya tüm tuza bulanınca yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz.

Izgara konumuna getirdiğimiz fırında nemini alıp kurumasını sağlıyoruz.

Ara ara tuzları karıştıralım ki tüm tuzlar nemini salsın.

Tuzdan kum boyama

Kazanımlar

Sayı ve şekil çalışması yapar

Farklı dokuları hisseder

Küçük kasları gelişir

NOT: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

 

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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