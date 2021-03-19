Tuzdan kum boyama
Ömer kum boyamayı çok sever. Koskoca resimlerden oluşan kum boyalarda küçücük paketlerde kum çıkması aktif etkinlik yapmamızı engelliyor. Böyle olunca Ömer de eğlenceli zaman geçiremiyor.
Bunun üzerine kendi kum boyamızı kendim yapmaya karar verdim. Yaptığımız kum ile oyun kuvvetinde sayı ve şekil çalışması yaptık. Duyusal oyun oynadık. Bir materyal ile birçok etkinlik yapabilme fırsatı bulduk.
Malzemeler
Tuz
Parmak boya
Yapılışı
Tuzun içine az miktarda parmak boya katıyoruz ve yoğuruyoruz.
Boya tüm tuza bulanınca yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyuyoruz.
Izgara konumuna getirdiğimiz fırında nemini alıp kurumasını sağlıyoruz.
Ara ara tuzları karıştıralım ki tüm tuzlar nemini salsın.
Kazanımlar
Sayı ve şekil çalışması yapar
Farklı dokuları hisseder
Küçük kasları gelişir
NOT: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.