Tuz seramiği nasıl yapılır?

Seramik çalışmaları çocuk için bir oyundur. Onların dünyasında birçok şey oyundur. Çocuk bunları yaparken sanat yapmak için yapmaz. Çocuk bu tarz çalışmalarda kendi iç dünyasını ortaya çıkarır. Çocuğun akıl yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Bunları anlatmak aracı olarak dil ile kendini ifade edemeyen çocuk resim ve seramik ile kendini anlatabilir. Çocuk konuşarak ifade edemediklerini resim ve seramik yoluyla ifade edebilir.

Malzemeler

1 bardak un

1 bardak tuz

Yarım bardak su

Yapılışı

Tüm malzemeler yoğurulur.

İstenen şekiller el ile ya da kalıp ile yapılır.

Verilen şekiller yağlı kağıt üzerine yerleştirilir.

150 derecelik fırında yarım saat pişirilir.

Sertleşen şekiller boya ile renklendirilir.

Kazanım

Küçük kasları destekler.

Duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Yaratıcılığı gelişir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.