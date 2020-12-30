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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Tuz seramiği nasıl yapılır?

Yazarlar
30.12.2020 - 10:47 |  Son Güncelleme:

Tuz seramiği nasıl yapılır?

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Tuz seramiği nasıl yapılır?
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Çocukların küçük kaslarını geliştirici hamur çalışmalarından olan tuz seramiği ile gününüzü verimli geçirmek ister misiniz?

Seramik çalışmaları çocuk için bir oyundur. Onların dünyasında birçok şey oyundur.  Çocuk bunları yaparken sanat yapmak için yapmaz. Çocuk bu tarz çalışmalarda kendi iç dünyasını ortaya çıkarır. Çocuğun akıl yürütme, heyecanlanma, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Bunları anlatmak aracı olarak dil ile kendini ifade edemeyen çocuk resim ve seramik  ile kendini anlatabilir. Çocuk konuşarak ifade edemediklerini resim ve seramik yoluyla ifade edebilir. 

Malzemeler

1 bardak un

1 bardak tuz

Yarım bardak su

Tuz seramiği nasıl yapılır

Yapılışı

Tüm malzemeler yoğurulur.

İstenen şekiller el ile ya da kalıp ile yapılır.

Verilen şekiller yağlı kağıt üzerine yerleştirilir.

Tuz seramiği nasıl yapılır

150 derecelik fırında yarım saat pişirilir.

Sertleşen şekiller boya ile renklendirilir.

Tuz seramiği nasıl yapılır

Kazanım

Küçük kasları destekler.

Duygu ve düşüncelerini ifade eder.

Yaratıcılığı gelişir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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