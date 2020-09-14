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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Topaç tavşan
Yazarlar
14.09.2020 - 11:15 |  Son Güncelleme:

Topaç tavşan

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Topaç tavşan
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Çocukken hiç topaç oyuncağınız oldu mu? Benim vardı, hatırlıyorum da ipini sarar sarar döndürmeye çalışırdım.

Günümüzde birçok çeşide sahip olan topaç oyuncağını kendiniz evde rahatlıkla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Birçoğunuzun ‘hayır’ dediğini tahmin edebiliyorum çünkü çok kısa bir zamana  kadar ben de bilmiyordum.

O zaman gelin sizinle aslında çok kolay olan ama çocuklarınız için çok eğlenceli bir topaç hazırlayalım...

Malzemeler

2 adet CD

1 adet pinpon topu

Köpük ya da kağıt bardak

Pamuk

Oynar göz, burun

Yapıştırıcı 

Topaç tavşan

Yapılışı

2 adet CD parlak kısımları üstte kalacak şekilde birbirine yapıştırılır.

Bardak yarıdan kesilir ve CD'nin üzerine konur.

CD'nin alt tarafına pinpon topu yapıştırılır.

Bardağın arka kısmına bir parça pamuk konur.

Oynar gözler ve burun bardağa monte edilir (yoksa kalemle de yapılabilir).

Tavşanın dişleri ve bıyıkları kalemle yapılır.

Kulakları bardağa yapıştırılır.

Ve oyuncağımız hazır.

Topaç tavşan

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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