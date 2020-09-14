Topaç tavşan

Günümüzde birçok çeşide sahip olan topaç oyuncağını kendiniz evde rahatlıkla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Birçoğunuzun ‘hayır’ dediğini tahmin edebiliyorum çünkü çok kısa bir zamana kadar ben de bilmiyordum.

O zaman gelin sizinle aslında çok kolay olan ama çocuklarınız için çok eğlenceli bir topaç hazırlayalım...

Malzemeler

2 adet CD

1 adet pinpon topu

Köpük ya da kağıt bardak

Pamuk

Oynar göz, burun

Yapıştırıcı

Yapılışı

2 adet CD parlak kısımları üstte kalacak şekilde birbirine yapıştırılır.

Bardak yarıdan kesilir ve CD'nin üzerine konur.

CD'nin alt tarafına pinpon topu yapıştırılır.

Bardağın arka kısmına bir parça pamuk konur.

Oynar gözler ve burun bardağa monte edilir (yoksa kalemle de yapılabilir).

Tavşanın dişleri ve bıyıkları kalemle yapılır.

Kulakları bardağa yapıştırılır.

Ve oyuncağımız hazır.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.