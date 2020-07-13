Televizyon şeridi

Kitap okuma alışkanlığı, çocukların dil gelişimi, bilişsel gelişim, duygusal ve sosyal gelişimi açısından çok önemlidir. Başka bir deyişle, kitap okumak çocukların çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunan çok önemli etkinlikler arasında yer almaktadır.

Kitap okuma zamanında farklı materyaller kullanılarak sunulması, çocukların kalıcı öğrenmelerinin oluşturulması açısından önemlidir. Kukla çeşitleri,hikaye evi gibi farlı materyallerin kullanılması, çocukların ilgilerini ve dikkatlerini daha kolay çekeceğinden daha kolay öğrenirler. Bu da çocuk gelişiminin temeli olan eğlenerek öğrenmeye katkıda bulunur.

Ömer kitap okuma saatlerini çok seviyor, günümüzün çoğu kitap incelemek ile geçiyor diyebilirim. Bu sebeple ona bir sürpriz yapıp daha eğlenceli bir zaman dilimi geçirmek için televizyon deri şeridi hazırlamaya karar verdim.

Malzemeler

Karton kutu



Beyaz rulo kağıt ya da beyaz kumaş

Yapıştırıcı

Oklava

Yapılışı

Karton kutunun bir tarafını ekran olarak kullanılmak üzere 2.5 cm paylar ile kesilir.

Kutu siyah fon kartonu ile kaplanır.

Kutunun sağ ve sol taraflarından altına ve üstüne olacak şekilde 2'şer delik açılır.

Açılan deliklere oklavalar sokulur.

Beyaz kağıt hikaye kac sayfa olacaksa ekran ölçülerinde kesilir. (Örneğin; görseldeki hikaye 10 sayfadan oluşuyor. Ekran boyutum 20 cm'di. Kağıdı 200 cm olarak kestim ve 20'şer cm aralıklar ile kalem ile böldüm)

Kesilen kağıda hikaye çizilir.

Oklavanın üst kısmına yapıştırıcı sürdükten sonra, kağıt monte edilir.

Oklava çevirilerek sayfalar toplanır.

Son resmin ucunda aynı şekilde oklava yerleştirilir.

Ve televiyon şeridimiz hazır 🤗





Kitap okuma saatinde;

•Ses tonu iyi ayarlanmalı.

Her kahraman için özel bir tonlama yapılarak çocukların ilgisini daha çok çekebiliriz. Daha küçük kahramanlar, hayvanlar olduğunda daha yumuşak bir tonlama yapılması gerekirken, daha büyük kahraman ve hayvanlar da daha yüksek tonda vurgulamalar ile ilgi çekici hale getirilebilir.

• Hikaye aralarında çocuğunuza sorular sorun.

Hikaye aralarında sorulan sorular ile çocukların kitaba odaklanması ve okunan kitabın hafızada daha kalıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

•Basit ve kısa cümleler kurun.

Uzun ve sık tekrar edilen bir anlatım kolayca sıkıcı hale gelir. Okunan kitaplar çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olarak seçilmelidir.

Kitap okumanın yanı sıra dil gelişimlerini el ve parmak becerileri ile birleştirerek, parmak oyunları ile çocuğun dil, zihin, sosyal-duygusal ve psikomotor yönlerini geliştirmesi ve güçlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Parmak oyunları çocuğa dinleme alışkanlığı kazandırma, yeni kelimeler öğretme, söz ile hareket arasında ilişki kurmasında yardımcı olur. Çocukları yaratıcı dramatizasyona hazırlayan parmak oyunları, taklit yeteneklerini de geliştirir.

Unutmayalım ki; çocuğun oyununu engellemek demek, zeka gelişimini de engellemek demektir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur