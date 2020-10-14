Tat deneyi

Deney ile çocuklar;

-Sorgulayıcı bir yapıya sahip olur.

Bilim ve sanatı merak edip sever.

Eğitim ve gündelik hayatta başarılı olurlar.

Sosyal becerileri gelişir.

Deney denince akla meşakkatli ve büyük yaş grupları için etkinlikler geliyor. Oysaki daha basit malzemeler ve daha basit adımlar ile küçük yaş grubu deneyleri de yapabiliriz.

Biz oğlum ile sık sık deneyler yapıyoruz, şuan için anlayabileceği düzeyde ona anlatıyorum. Ancak buna rağmen deney etkinliklerini çok seviyor. Bunu bildiğim için geçen gün eğleneceğimiz bir deney yaptık.

Bakalım neler yapmışız. Hep birlikte inceleyelim…

Deney için malzemeler

Bir tutam tuz

Bir tutam toz şeker

Bir dilim limon

Çok yakıcı olmayan toz biber

Gözlerin kapanması için göz bağı

Kaşık





Yapılışı

Çocuğun gözleri bağlanarak yiyecekler sıra ile tattırılır ve ne olduğunu tahmin etmeleri sağlanır. Küçük yaş grubunda gözlerinin bağlanmasını istemeyen çocuklar gözleri açık bir biçimde oynayabilirler.

Tat deneyini bitirdikten sonra yiyeceklerin tatlı mı ekşi mi acı mı yoksa tuzlu mu olduğu hakkında sohbet edilir.

Daha büyük yaş gruplarında dilimizde her bölümün farklı bir görevi olduğunun altı çizilir. Mesela dilimizin ucu tatlı yanları, arka yanlar ekşi ve en arkası da acı tatları ayırt eder bilgisi verilebilir.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.