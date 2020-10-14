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Haberler>Yazarlar>Hande Dinçel>Tat deneyi

Yazarlar
14.10.2020 - 08:45 |  Son Güncelleme:

Tat deneyi

Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Hande Dinçel
Hande Dinçel
hdincelflorya@gmail.com
Tat deneyi
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Çocuklar bebekliklerinden itibaren deney yapmaya başlar. Ellerine aldıkları nesneleri sallayarak, yere atarak, bir oyuncağın çıkardığı ses ve benzerleri hakkında bilgi edinirler. Çocuklar en küçük yaşlardan itibaren kendileri deneyerek ve yaparak öğrenirler.

Deney ile çocuklar;

-Sorgulayıcı bir yapıya sahip olur.

Bilim ve sanatı merak edip sever.

Eğitim ve gündelik hayatta başarılı olurlar.

Sosyal becerileri gelişir.

Deney denince akla meşakkatli ve büyük yaş grupları için etkinlikler geliyor. Oysaki daha basit malzemeler ve daha basit adımlar ile küçük yaş grubu deneyleri de yapabiliriz.

Biz oğlum ile sık sık deneyler yapıyoruz, şuan için anlayabileceği düzeyde ona anlatıyorum. Ancak buna rağmen deney etkinliklerini çok seviyor. Bunu bildiğim için geçen gün eğleneceğimiz bir deney yaptık. 

Bakalım neler yapmışız. Hep birlikte inceleyelim…

Tat deneyi

Deney için malzemeler

Bir tutam tuz

Bir tutam toz şeker

Bir dilim limon

Çok yakıcı olmayan toz biber

Gözlerin kapanması için göz bağı

Kaşık

Tat deneyi

Yapılışı 

Çocuğun gözleri bağlanarak yiyecekler sıra ile tattırılır ve ne olduğunu tahmin etmeleri sağlanır. Küçük yaş grubunda gözlerinin bağlanmasını istemeyen çocuklar gözleri açık bir biçimde oynayabilirler.

Tat deneyini bitirdikten sonra yiyeceklerin tatlı mı ekşi mi acı mı yoksa tuzlu mu olduğu hakkında sohbet edilir.

Daha büyük yaş gruplarında dilimizde her bölümün farklı bir görevi olduğunun altı çizilir. Mesela dilimizin ucu tatlı yanları, arka yanlar ekşi ve en arkası da acı tatları ayırt eder bilgisi verilebilir.

Not: Bu etkinlik 2.5 yaş sonrası için uygundur.

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Hande Dinçel
Hande Dinçel
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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